Filho de Christiane Torloni é alvo de processo na Justiça por extorsão

Elis Freire
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:10
O filho da atriz Christiane Torloni e do diretor Dennis Carvalho, Leonardo Carvalho, está enfrentando um imbróglio na Justiça. Carla Renata Sarni Souza, presidente do grupo Salus e sócia do Grupo Crescera, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Estado de São Paulo contra o ator e empresário por extorsão.
Os dois foram parceiros de muitos anos em algumas das franquias de Carla e, segundo o processo, ele procurou o diretor financeiro do Grupo Salus, Maurício Bacellar, com o intuito de renegociar as dívidas de royalties e fundo de propaganda de suas unidades, quando teria tentado extorquir a empresa. As informações foram divulgadas primeiramente pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.
Christiane Torloni, filho Leonardo Carvalho e ex-marido Dennis Carvalho
O verdadeiro propósito da negociação teria sido revelado reunião presencial com a advogada do grupo, Roberta Rizzo. De acordo com o boletim, ao invés de renegociar dívidas, Leonardo queria exigir um suposto ressarcimento, sem fundamento, no valor de R$3,9 milhões.
Carla disse à polícia que Leonardo afirmou que, caso não recebesse esse valor, iria ao Fantástico, da TV Globo, e outros meios de comunicação para atacar a imagem dela e de Giovanna Antonelli, que foi sócia minoritária da empresa há cerca de um ano atrás, quando deixou o negócio.
A presidente da empresa alegou que Leonardo ameaçou ir para à imprensa porque teria grande poder na mídia devido à importância de seus pais na TV Globo. Carla alega que as ameaças teriam sido feitas ainda à representantes de Giovanna Antonelli.