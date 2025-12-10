DENÚNCIA

Filho de Christiane Torloni é alvo de processo na Justiça por extorsão

Leonardo Torloni teria exigido valor milionário em troca de não usar influência dos pais para prejudicar imagem de empresa

Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 21:10

Christiane Torloni e filho Leonardo Carvalho Crédito: Reprodução

O filho da atriz Christiane Torloni e do diretor Dennis Carvalho, Leonardo Carvalho, está enfrentando um imbróglio na Justiça. Carla Renata Sarni Souza, presidente do grupo Salus e sócia do Grupo Crescera, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Estado de São Paulo contra o ator e empresário por extorsão.

Os dois foram parceiros de muitos anos em algumas das franquias de Carla e, segundo o processo, ele procurou o diretor financeiro do Grupo Salus, Maurício Bacellar, com o intuito de renegociar as dívidas de royalties e fundo de propaganda de suas unidades, quando teria tentado extorquir a empresa. As informações foram divulgadas primeiramente pela coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Christiane Torloni, filho Leonardo Carvalho e ex-marido Dennis Carvalho 1 de 8

O verdadeiro propósito da negociação teria sido revelado reunião presencial com a advogada do grupo, Roberta Rizzo. De acordo com o boletim, ao invés de renegociar dívidas, Leonardo queria exigir um suposto ressarcimento, sem fundamento, no valor de R$3,9 milhões.

Ameaças de poder

Carla disse à polícia que Leonardo afirmou que, caso não recebesse esse valor, iria ao Fantástico, da TV Globo, e outros meios de comunicação para atacar a imagem dela e de Giovanna Antonelli, que foi sócia minoritária da empresa há cerca de um ano atrás, quando deixou o negócio.