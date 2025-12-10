Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine

Vários artistas e personalidades realizaram ensaios sensuais para revista

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:20

Atores na G Magazine
Atores na G Magazine Crédito: Reprodução

A G Magazine foi uma das revistas mais conhecidas e polêmicas da década de 1990. Considerada um pouco estereotipada por alguns, mas revolucionária na época para outros, a revista abordava temas sensíveis, e sempre é reconhecida por suas icônicas capas com homens nus. No entanto, alguns não lembram que atores globais já posaram para a revista. Confira:

Alexandre Frota

Alexandre Frota
Alexandre Frota Crédito: Reprodução

Um dos mais conhecidos atores que já posaram para a G Magazine é Alexandre Frota. Um dos preferidos do público hetero e LGBT, Frota já foi deputado federal e fez quatro capas para a G Magazine. Em uma delas, chegou a protagonizar imagens quentes com outros homens.

Mateus Carrieri

Mateus Carrieri
Mateus Carrieri Crédito: Reprodução

Galã de telenovelas entre 1980 e 1990, Carrieri fez parte dos sonhos de vários brasileiros, principalmente após aparecer na capa de quatro revistas. Em uma delas, o artista dividiu a capa com seu próprio filho, Kaíke Carrieri.

G Magazine

G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
G Magazine por Reprodução
1 de 21
G Magazine por Reprodução

Dânder - Anderson Di Rizzi

Dânder - Anderson Di Rizzi
Dânder - Anderson Di Rizzi Crédito: Reprodução

Hoje conhecido como Anderson Di Rizzi, Dânder foi um dos atores que estreou na revista quando ainda se chamava “Bananaloca”. O ensaio um pouco tímido do ator que esteve em “A Dona do Pedaço” (2019), voltou a repercutir nas redes sociais, mas mostra um lado que o público não deve conhecer do ator.

Théo Becker

Théo Becker
Théo Becker Crédito: Reprodução

Famoso na TV Globo, Théo Becker estampou a capa como ex-paquito da Xuxa, como ficou conhecido no início da carreira. O artista participou de novelas da Globo como “Celebridade” (2003), além de ter passado pela Record em tramas como “Caminhos do Coração” (2007). Além disso, também ficou conhecido por brigas polêmicas em “A Fazenda”, no ano de 2009.

Cláudio Andrade

Cláudio Andrade
Cláudio Andrade Crédito: Reprodução

O ator fez diversas participações especiais na TV, em novelas e no programa de humor “Zorra Total”, da Globo. Seu trabalho mais recente foi em “Família é Tudo”. Ele também é dono de uma hamburgueria. Cláudio fez a capa da G Magazine de 2008.

Tags:

Gay G Magazine

Mais recentes

Imagem - Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo

Xuxa Meneghel recebe alta hospitalar após cirurgia em São Paulo
Imagem - Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro

Renovação e liberdade: 4 signos vão finalizar ciclos pesados em dezembro
Imagem - A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

A Fazenda 17: Novo fazendeiro sofrerá pegadinha do programa

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
01

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar
02

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Imagem - Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas
03

Rust-out: o “primo silencioso” do burnout ganha atenção entre empresas e especialistas

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo