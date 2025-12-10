ENSAIO SENSUAL

Relembre 5 atores globais que já posaram nus para a revista G Magazine

Vários artistas e personalidades realizaram ensaios sensuais para revista

Felipe Sena

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:20

Atores na G Magazine Crédito: Reprodução

A G Magazine foi uma das revistas mais conhecidas e polêmicas da década de 1990. Considerada um pouco estereotipada por alguns, mas revolucionária na época para outros, a revista abordava temas sensíveis, e sempre é reconhecida por suas icônicas capas com homens nus. No entanto, alguns não lembram que atores globais já posaram para a revista. Confira:

Alexandre Frota

Alexandre Frota Crédito: Reprodução

Um dos mais conhecidos atores que já posaram para a G Magazine é Alexandre Frota. Um dos preferidos do público hetero e LGBT, Frota já foi deputado federal e fez quatro capas para a G Magazine. Em uma delas, chegou a protagonizar imagens quentes com outros homens.

Mateus Carrieri

Mateus Carrieri Crédito: Reprodução

Galã de telenovelas entre 1980 e 1990, Carrieri fez parte dos sonhos de vários brasileiros, principalmente após aparecer na capa de quatro revistas. Em uma delas, o artista dividiu a capa com seu próprio filho, Kaíke Carrieri.

Dânder - Anderson Di Rizzi

Dânder - Anderson Di Rizzi Crédito: Reprodução

Hoje conhecido como Anderson Di Rizzi, Dânder foi um dos atores que estreou na revista quando ainda se chamava “Bananaloca”. O ensaio um pouco tímido do ator que esteve em “A Dona do Pedaço” (2019), voltou a repercutir nas redes sociais, mas mostra um lado que o público não deve conhecer do ator.

Théo Becker

Théo Becker Crédito: Reprodução

Famoso na TV Globo, Théo Becker estampou a capa como ex-paquito da Xuxa, como ficou conhecido no início da carreira. O artista participou de novelas da Globo como “Celebridade” (2003), além de ter passado pela Record em tramas como “Caminhos do Coração” (2007). Além disso, também ficou conhecido por brigas polêmicas em “A Fazenda”, no ano de 2009.

Cláudio Andrade

Cláudio Andrade Crédito: Reprodução