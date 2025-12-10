VOTE NO PREFERIDO

Enquete A Fazenda 17: Duda, Mesquita ou Toninho, quem deve ficar?

Saory levou a melhor na Prova do Fazendeiro, deixando os três peões na disputa pela permanência no programa

Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 23:42

Roça definida em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução / R7

Duda Wendling, Luiz Otávio Mesquita e Toninho Tornado estão nas mãos dos público. Após a formação da Roça nesta terça (9), Saory Cardoso escapou da berlinda na última Prova do Fazendeiro da edição realizada na noite desta quarta-feira (10), deixando os outros três peões na berlinda. Um deles será eliminado do reality rural na quinta (11).

Saory conquistou a última liderança do programa em uma prova que exigiu mira e sorte. Os participantes precisavam usar uma máquina para chutar bolas em um gol e então tentar multiplicar os seus pontos escolhendo um número e uma letra. O que a influencer não sabe é que esta semana o Fazendeiro não está imune e nem poderá indicar um colega na próxima formação da Roça, como é de costume.

Como foi formada a Roça?

Primeiramente, Fabiano Moraes, Vencedor da Prova de Fogo, foi convocado por Adriane Galisteu para escolher os poderes do lampião. O peão escolheu o pergaminho laranja e deu o branco para Carol Lekker, sem saber o que cada cor determinava.

Em seguida Dudu Camargo fez sua indicação como fazendeiro da semana e escolheu Toninho Tornado para ocupar o primeiro banquinho da berlinda.

Fabiano foi o alvo da votação da sede, recebendo quatro votos, mas se livrou do risco graças ao poder laranja. "Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar os próprios votos", revelou o pai de Viih Tube, que repassou seus votos para Luiz Mesquita. O lutador ficou com sete votos e foi parar na Roça.

Carol, por sua vez, anunciou a ordem do poder branco: "Hoje a puxada da baia não será feita pelo segundo roceiro, mas, sim, por outro peão da sede, à sua escolha (exceto você)". Ela escolheu Saory, que puxou Duda para ocupar mais um banquinho.

Por fim, Saory foi parar na disputa após sobrar no Resta Um. A influenciadora vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro.