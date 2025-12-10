Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete A Fazenda 17: Duda, Mesquita ou Toninho, quem deve ficar?

Saory levou a melhor na Prova do Fazendeiro, deixando os três peões na disputa pela permanência no programa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 23:42

Roça definida em A Fazenda 17
Roça definida em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução / R7

Duda Wendling, Luiz Otávio Mesquita e Toninho Tornado estão nas mãos dos público. Após a formação da Roça nesta terça (9), Saory Cardoso escapou da berlinda na última Prova do Fazendeiro da edição realizada na noite desta quarta-feira (10), deixando os outros três peões na berlinda. Um deles será eliminado do reality rural na quinta (11).

Saory conquistou a última liderança do programa em uma prova que exigiu mira e sorte. Os participantes precisavam usar uma máquina para chutar bolas em um gol e então tentar multiplicar os seus pontos escolhendo um número e uma letra. O que a influencer não sabe é que esta semana o Fazendeiro não está imune e nem poderá indicar um colega na próxima formação da Roça, como é de costume. 

Como foi formada a Roça?

Primeiramente, Fabiano Moraes, Vencedor da Prova de Fogo, foi convocado por Adriane Galisteu para escolher os poderes do lampião. O peão escolheu o pergaminho laranja e deu o branco para Carol Lekker, sem saber o que cada cor determinava. 

Em seguida Dudu Camargo fez sua indicação como fazendeiro da semana e escolheu Toninho Tornado para ocupar o primeiro banquinho da berlinda. 

Fabiano foi o alvo da votação da sede, recebendo quatro votos, mas se livrou do risco graças ao poder laranja. "Repasse todos os votos que um peão recebeu para outro. Você pode repassar os próprios votos", revelou o pai de Viih Tube, que repassou seus votos para Luiz Mesquita. O lutador ficou com sete votos e foi parar na Roça. 

Carol, por sua vez, anunciou a ordem do poder branco: "Hoje a puxada da baia não será feita pelo segundo roceiro, mas, sim, por outro peão da sede, à sua escolha (exceto você)". Ela escolheu Saory, que puxou Duda para ocupar mais um banquinho. 

Por fim, Saory  foi parar na disputa após sobrar no Resta Um. A influenciadora vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro.

Vote em quem você quer que fique em A Fazenda 17:

Leia mais

Imagem - Lucas Borbas revela decisão após internação de Isabel Veloso: 'Difícil'

Lucas Borbas revela decisão após internação de Isabel Veloso: 'Difícil'

Imagem - Gretchen é cotada para elenco de famosos do BBB 26, diz portal

Gretchen é cotada para elenco de famosos do BBB 26, diz portal

Imagem - 'Só não tem sexo', afirma Roberta Miranda sobre relação com Zé Felipe

'Só não tem sexo', afirma Roberta Miranda sobre relação com Zé Felipe

Tags:

A Fazenda 17 Roça Reality Show

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
Imagem - Lucas Borbas revela decisão após internação de Isabel Veloso: 'Difícil'

Lucas Borbas revela decisão após internação de Isabel Veloso: 'Difícil'

MAIS LIDAS

Imagem - Criança desaparece em loja na Bahia, mãe chama a polícia e desfecho surpreende; veja vídeo
01

Criança desaparece em loja na Bahia, mãe chama a polícia e desfecho surpreende; veja vídeo

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
02

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
03

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza
04

Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza