CARISMA

Gretchen é cotada para elenco de famosos do BBB 26, diz portal

Personalidade é famosa por seus memes e integrou 'A Fazenda', 'Power Couple' e 'The Masked Singer'

Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 22:31

Gretchen Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil 2026 estreia em pouco mais de 1 mês e as especulações de nomes para o elenco de famoso, anônimos e ex-BBB's estão em alta. De acordo com o portal Leo Dias, um das personalidades que a Globo aposta para o Camarote é a cantora Gretchen. Ela teria voltado a ser citada em reuniões dos executivos da emissora e o convite estaria em andamento.

Gretchen é cotado por unir personalidade forte, carisma, temperamento explosivo, espontaneidade e ser famosa por gerar inúmeros memes, queridos pelos brasileiros.

Além disso, com a saída de Boninho, a regra que vetava ex-participantes de realitys de outras emissoras teria caído, a exemplo de Daniele Hypólito, que participou do "Power Couple Brasil", da Record, e foi chamada para o BBB do ano passado.

O BBB 26 estreia em 12 de janeiro de 2026 na Globo e terá o grupo inédito de Veteranos, formados por ex-participantes do reality, além do Camarote e da Pipoca. Desta vez, todos os anônimos serão escolhidos pelo público para entrar através de casas de vidro espalhadas pelo país.