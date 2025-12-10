Nicole Bahls descarta participação no BBB 26 e diz que contratos a impedem de entrar no reality

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nicole Bahls falou no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2026, no Rio, sobre os rumores de sua entrada no BBB 26. A ex-panicat garantiu que não foi convidada pela Globo e que, mesmo se fosse, não teria como aceitar. A entrevista foi concedida à coluna Outro Canal.
A modelo explicou que no início do próximo ano já está comprometida com campanhas publicitárias firmadas anteriormente, o que impossibilita sua entrada no confinamento.
“Eu tenho contratos no ano que vem, a partir de janeiro, e não poderia entrar na casa porque preciso cumprir esses contratos. Seria muito legal, mas eu realmente não posso”, contou.
Apesar de descartar o reality, Nicole afirma que segue aberta a novos projetos na emissora. A participação na Dança dos Famosos, onde caiu nas graças do público, virou um divisor de águas na carreira. “Eu agradeço muito a oportunidade que o Luciano Huck me deu. Foi um marco na carreira e minha porta de entrada na Globo. Quero mais trabalhos, espero que venham novas oportunidades. Tenho algumas conversas, vamos ver se dão certo”, afirmou.
Enquanto isso, o BBB 26 se prepara para uma temporada reformulada. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição terá uma terceira ala composta por veteranos, ex-BBBs que se destacaram e ganharão uma nova chance.
O reality também inaugura um formato inédito com cinco casas de vidro simultâneas, espalhadas pelas regiões do país, e o público poderá escolher quem entra no jogo.Outra novidade histórica permitirá que os espectadores substituam qualquer participante durante a temporada, trocando um nome impopular por alguém com mais potencial.