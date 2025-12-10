Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nicole Bahls descarta participação no BBB 26 e diz que contratos a impedem de entrar no reality

Modelo afirma que início de 2026 já está fechado com campanhas publicitárias e detalha planos na Globo após a Dança dos Famosos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:56

Nicole Bahls nega ida ao BBB 26 e diz que contratos a impedem de participar do reality
Nicole Bahls nega ida ao BBB 26 e diz que contratos a impedem de participar do reality Crédito: Reprodução/Instagram

Nicole Bahls falou no tapete vermelho do Prêmio Multishow 2026, no Rio, sobre os rumores de sua entrada no BBB 26. A ex-panicat garantiu que não foi convidada pela Globo e que, mesmo se fosse, não teria como aceitar. A entrevista foi concedida à coluna Outro Canal.

A modelo explicou que no início do próximo ano já está comprometida com campanhas publicitárias firmadas anteriormente, o que impossibilita sua entrada no confinamento.

Nicole Bahls

Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram
1 de 12
Nicole Bahls por Reprodução/Instagram

“Eu tenho contratos no ano que vem, a partir de janeiro, e não poderia entrar na casa porque preciso cumprir esses contratos. Seria muito legal, mas eu realmente não posso”, contou.

Apesar de descartar o reality, Nicole afirma que segue aberta a novos projetos na emissora. A participação na Dança dos Famosos, onde caiu nas graças do público, virou um divisor de águas na carreira. “Eu agradeço muito a oportunidade que o Luciano Huck me deu. Foi um marco na carreira e minha porta de entrada na Globo. Quero mais trabalhos, espero que venham novas oportunidades. Tenho algumas conversas, vamos ver se dão certo”, afirmou.

Edição com novidades

Enquanto isso, o BBB 26 se prepara para uma temporada reformulada. Além dos grupos Pipoca e Camarote, a edição terá uma terceira ala composta por veteranos, ex-BBBs que se destacaram e ganharão uma nova chance.

O reality também inaugura um formato inédito com cinco casas de vidro simultâneas, espalhadas pelas regiões do país, e o público poderá escolher quem entra no jogo.Outra novidade histórica permitirá que os espectadores substituam qualquer participante durante a temporada, trocando um nome impopular por alguém com mais potencial.

Leia mais

Imagem - Deolane Bezerra e o filho, Kayky, viram réus em ação sobre jogos de azar e suposta fraude

Deolane Bezerra e o filho, Kayky, viram réus em ação sobre jogos de azar e suposta fraude

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - Entenda por que o filme sobre Bolsonaro irritou Beyoncé e virou caso de Justiça

Entenda por que o filme sobre Bolsonaro irritou Beyoncé e virou caso de Justiça

Tags:

Nicole Bahls

Mais recentes

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
Imagem - Sessão da Tarde exibe comédia de Natal nesta quarta-feira (10 de dezembro)

Sessão da Tarde exibe comédia de Natal nesta quarta-feira (10 de dezembro)
Imagem - É essencial ir ao banheiro todos os dias? Especialistas dizem qual a frequência ideal

É essencial ir ao banheiro todos os dias? Especialistas dizem qual a frequência ideal

MAIS LIDAS

Imagem - Cuidado! Veja quais alimentos podem 'enganar' o bafômetro e gerar multa na Lei Seca
01

Cuidado! Veja quais alimentos podem 'enganar' o bafômetro e gerar multa na Lei Seca

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo
02

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (10 de dezembro) é A Árvore: o tempo é um aliado, não um inimigo

Imagem - Pena da baiana Débora do Batom cai significativamente com PL da Dosimetria; confira
03

Pena da baiana Débora do Batom cai significativamente com PL da Dosimetria; confira

Imagem - Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025
04

Tetracampeã de skate e fenômeno de patrocínios, Rayssa Leal amplia fortuna em 2025