Deolane Bezerra e o filho, Kayky, viram réus em ação sobre jogos de azar e suposta fraude

Auxiliar de eletricista afirma ter perdido prêmio após confiar em divulgação feita pelo jovem; processo cobra mais de R$ 60 mil em indenização

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 10:14

Deolane e o filho são acionados na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line
Deolane e o filho são acionados na Justiça por suposta fraude ligada a jogos on-line Crédito: Reprodução

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra e o filho, Kayky Bezerra, passaram a responder na Justiça a uma ação de indenização movida por uma moradora de São Paulo. A autora acusa o jovem de promover, em grupos de mensagens, uma plataforma de jogos on-line que teria bloqueado o saque de um prêmio de R$ 60 mil, valor que ela afirma ter acumulado após seguir o link divulgado por ele. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira.

Segundo o processo, a divulgação do jogo teria sido decisiva para que a auxiliar de eletricista aderisse à plataforma, convencida pela imagem pública de Kayky. Ao tentar resgatar o dinheiro, no entanto, o saldo teria sido travado e, a partir daí, uma série de tentativas frustradas de resolver o problema começaram.

A autora relata ainda que, ao procurar Kayky diretamente, ele a teria orientado a migrar para outra plataforma, o que, no entendimento dela, prolongou o prejuízo e configurou “publicidade enganosa com uso de prestígio”.

Deolane também aparece no polo passivo da ação, não por participação direta, mas porque o filho era menor de idade à época das publicações. A autora sustenta que pais ou responsáveis respondem civilmente pelos atos de menores, conforme a legislação.

No processo, ela pede indenização de R$ 60.720, valor que reúne danos morais e materiais. A defesa dos envolvidos ainda não se manifestou publicamente.

