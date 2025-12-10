'NÃO QUERIA ELE'

Antes de morrer, Marcelo VIP explicou por que detestou ser vivido por Wagner Moura no cinema; confira

Golpista que inspirou o filme VIPs faleceu na última terça-feira (9)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:01

Golpista Marcelo VIP criticou atuação de Wagner Moura e reclamou de distorções no filme Crédito: Reprodução

Marcelo Nascimento da Rocha, o famoso Marcelo VIP, nunca engoliu a ideia de ser interpretado por Wagner Moura no cinema. O golpista que virou manchete nos anos 2000 por se passar por herdeiro da Gol Linhas Aéreas e outros personagens improváveis, morreu na última terça-feira (09), aos 49 anos, mas deixou registradas diversas críticas à adaptação inspirada em sua vida.

O filme “VIPs - Histórias Reais de um Mentiroso” chegou aos cinemas em 2011 e, apesar do sucesso entre crítica e público, não agradou em nada seu protagonista da vida real. Em entrevistas recentes, Marcelo VIP afirmou que odiou saber que Wagner Moura interpretaria sua história.

“Ele não é bom interpretando ninguém”, disparou em 2022 no podcast Inteligência Limitada. A insatisfação não ficou só na atuação: ele contou também que jamais teria escolhido o ator baiano para vivê-lo, mas que não teve poder de decisão após vender os direitos para a produtora.

“A coisa saiu do jeito deles”, disse em conversa com Otaviano Costa, em agosto deste ano.

Segundo Marcelo, o desconforto aumentou quando soube que Wagner Moura não quis conhecê-lo antes das gravações. Além disso, ele criticou as mudanças feitas no roteiro, que teria alterado detalhes importantes de sua biografia.

“Meu pai nunca foi piloto, minha mãe nunca foi cabeleireira. Mudaram tudo. Tanto que as pessoas falam nas minhas redes: o documentário é mil vezes melhor que o filme”, reclamou.

Marcelo VIP ganhou fama nacional ainda no início dos anos 2000, acumulando golpes que iam desde se passar por músico até fingir ser olheiro de futebol. O episódio mais notório aconteceu quando ele se apresentou como Henrique Constantino, herdeiro e vice-presidente da Gol, enganando famosos, empresários e até apresentadores, ele chegou a fazer aparições em eventos badalados e, segundo contou, pegou carona até em helicóptero com Amaury Jr.

Antes disso, nos anos 1990, atuou como piloto do narcotráfico. Entre prisões e fugas, acumulou ao menos 12 detenções e seis escapadas documentadas.

A causa da morte ainda não foi divulgada. O advogado e amigo Nilton Ribeiro lamentou a perda nas redes sociais: “Hoje nos despedimos do incrível Marcelo VIP. Que Deus o receba em paz.”