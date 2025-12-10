Wagner Moura é eleito pelo New York Times como uma das 10 melhores atuações de 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:30
O ator baiano, Wagner Moura, foi selecionado pelo The New York Times como uma das 10 grandes atuações de 2025, em uma lista que reúne nomes que conseguem transmitir 'emoções primordiais'; da alegria ao ódio, do amor à tristeza, com força e autenticidade.
A publicação convidou artistas a refletirem sobre o processo de acessar essas paixões para transformá-las em interpretação. Ao lado de Moura, aparecem nomes como Teyana Taylor em “One Battle After Another”, Jacob Elordi em “Frankenstein” e Jessie Buckley em “Hamnet”.
Em seu depoimento, Wagner abriu o coração sobre como seu trabalho vem se transformando com o tempo: “Quanto mais envelheço, mais procuro trazer de mim mesmo para o personagem. É como compartilhar algo sobre mim, algo em que acredito. Sou uma pessoa muito política e, claro, isso se manifesta nas coisas que faço. Arte e política estão muito próximas.”
O ator também comentou sobre sua relação com a alegria e como isso influencia sua presença em cena: “Eu ainda sinto alegria como se fosse uma criança. Acho que todos os atores, talvez artistas em geral, brincam, fingem, que é o que as crianças fazem. Crianças são ótimos atores, quando não são domesticadas. Elas são naturais, os melhores atores do mundo.”
Veja outros momentos e trabalhos de Wagner Moura
O reconhecimento internacional não parou por aí. Moura também garantiu uma indicação ao Globo de Ouro 2026 na categoria melhor ator de filme (drama) por sua atuação em “O Agente Secreto”. O longa ainda concorre a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.
Essa é a segunda vez que o ator disputa o prêmio. Ele já havia sido indicado em 2016 por “Narcos”, na categoria de melhor ator em série dramática.
A cerimônia da 83ª edição do Globo de Ouro está marcada para 11 de janeiro.