CINEMA

Wagner Moura é eleito pelo New York Times como uma das 10 melhores atuações de 2025

Ator celebra indicação ao Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:30

Wagner Moura no Instagram na Academia do Oscar Crédito: Reprodução

O ator baiano, Wagner Moura, foi selecionado pelo The New York Times como uma das 10 grandes atuações de 2025, em uma lista que reúne nomes que conseguem transmitir 'emoções primordiais'; da alegria ao ódio, do amor à tristeza, com força e autenticidade.

A publicação convidou artistas a refletirem sobre o processo de acessar essas paixões para transformá-las em interpretação. Ao lado de Moura, aparecem nomes como Teyana Taylor em “One Battle After Another”, Jacob Elordi em “Frankenstein” e Jessie Buckley em “Hamnet”.

Em seu depoimento, Wagner abriu o coração sobre como seu trabalho vem se transformando com o tempo: “Quanto mais envelheço, mais procuro trazer de mim mesmo para o personagem. É como compartilhar algo sobre mim, algo em que acredito. Sou uma pessoa muito política e, claro, isso se manifesta nas coisas que faço. Arte e política estão muito próximas.”

O ator também comentou sobre sua relação com a alegria e como isso influencia sua presença em cena: “Eu ainda sinto alegria como se fosse uma criança. Acho que todos os atores, talvez artistas em geral, brincam, fingem, que é o que as crianças fazem. Crianças são ótimos atores, quando não são domesticadas. Elas são naturais, os melhores atores do mundo.”

Veja outros momentos e trabalhos de Wagner Moura 1 de 67

Indicação ao Globo de Ouro 2026

O reconhecimento internacional não parou por aí. Moura também garantiu uma indicação ao Globo de Ouro 2026 na categoria melhor ator de filme (drama) por sua atuação em “O Agente Secreto”. O longa ainda concorre a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.



Essa é a segunda vez que o ator disputa o prêmio. Ele já havia sido indicado em 2016 por “Narcos”, na categoria de melhor ator em série dramática.