Candinho morre em 'Êta Mundo Melhor'? Virada emocionante confirma destino do protagonista

Após um incêndio e dias em coma, Candinho vive momentos angustiantes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13:00

Candinho (Sergio Guizé) desperta do coma e sai do hospital às escondidas em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você acompanha Êta Mundo Melhor! provavelmente está com o coração na mão querendo saber: Candinho vai morrer?

Depois de inalar muita fumaça durante um incêndio devastador, o protagonista entrou em coma e deixou muita gente acreditando que seu fim estava próximo. A tensão só aumentou com rumores sobre a possível saída de Sérgio Guizé da novela.

Mas pode respirar aliviado: Candinho não morre. Muito pelo contrário, ele ganha um dos momentos mais emocionantes da trama.

Enquanto está desacordado, o caipira recebe uma visita espiritual de Anastácia (Eliane Giardini). A cena promete mexer profundamente com o público. A mãe, já falecida, pede que ele se despeça das pessoas amadas, e o protagonista entende que está prestes a partir deste mundo.

Só que esse chamado tem um propósito muito maior.

Antes que ele aceite ir com a mãe, Candinho confessa que só sente falta de uma coisa: encontrar Júnior, o filho que perdeu. É então que Anastácia revela a verdade que muda tudo: “Candinho, Samir é o seu filho!”

A revelação choca o protagonista e logo depois, movido por uma força inesperada, Candinho desperta do coma. Ainda debilitado, mas determinado, ele deixa o hospital para buscar Samir (Davi Malizia) e finalmente assumir o papel de pai.

Nos próximos capítulos, Candinho irá até o casarão de Zulma (Heloísa Périssé) para contar a verdade ao filho e revelar quem é sua mãe biológica. Em uma das cenas mais aguardadas, ele leva o garoto para visitar os túmulos de Anastácia e Filó, honrando sua história e iniciando uma nova fase ao lado do menino.

Mas a batalha está longe de terminar. Zulma, disposta a tudo para manter Samir sob seu controle, iniciará uma guerra contra Candinho, inclusive tentando adotar o menino antes que o protagonista consiga levá-lo para a mansão.