Nunca mais use papel manteiga: autoridades emitem alerta sobre risco de item essencial na cozinha

Agência Correio
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:00
Muita gente compra papel manteiga sem pensar muito no assunto, mas a verdade é que nem todos os rolos são iguais.
Alguns têm tratamentos que ajudam no forno, outros usam revestimentos especiais e poucos consumidores sabem o que realmente está em contato com a comida.
Para entender melhor esse cenário, a revista alemã ÖKO-TEST resolveu fazer uma checagem completa.
O periódico é conhecido por testar produtos do dia a dia de forma independente, com foco em qualidade, segurança e impactos ambientais.
Papel alumínio - aliado na cozinha
Na edição de dezembro de 2025, a ÖKO-TEST avaliou 19 tipos de papel manteiga vendidos na Europa.
O objetivo era descobrir se havia resíduos de substâncias que podem permanecer após o processo de fabricação, como silicone e compostos do grupo PFAS.
Esses elementos são usados para evitar que os alimentos grudem e para aumentar a resistência ao calor.
O time também buscou poluentes como metais pesados, 1,3-DCP, 3-MCPD e conservantes que podem causar alergia.
As embalagens foram revisadas com atenção, incluindo origem das fibras, certificações, selos, limites de temperatura e orientações de descarte.
A maior parte dos papéis manteiga analisados apresentou comportamento satisfatório. As amostras mostraram uma composição estável e sem indícios relevantes de substâncias preocupantes.
Os testes sobre PFAS, silicones sensíveis, metais pesados e conservantes apontaram resultados dentro dos padrões esperados. Para quem usa o papel com frequência, isso dá mais confiança na hora de preparar biscoitos ou assar alimentos.
Mesmo com tantos resultados positivos, houve um item que chamou atenção. O papel manteiga K-Classic, da rede Kaufland, apresentou um composto que não deveria estar ali.
O laboratório encontrou o álcool fluorotelomérico (6:2-FTOH) – pertencente ao grupo PFAS e conhecido pela alta persistência no ambiente.
Segundo critérios da União Europeia, exposições frequentes a esse produto podem afetar dentes e ossos.
A boa notícia é que a empresa Kaufland não opera no Brasil. Portanto, as pessoas que fazem compras em mercados brasileiros não têm com o que se preocupar.