Nunca mais use papel manteiga: autoridades emitem alerta sobre risco de item essencial na cozinha

A substância encontrada foi o álcool fluorotelomérico, considerada tóxica em grandes quantidades

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:00

Revista alemã avaliou 19 tipos de papéis manteiga e encontrou um composto nocivo em um deles Crédito: Freepik

Muita gente compra papel manteiga sem pensar muito no assunto, mas a verdade é que nem todos os rolos são iguais.

Alguns têm tratamentos que ajudam no forno, outros usam revestimentos especiais e poucos consumidores sabem o que realmente está em contato com a comida.

Para entender melhor esse cenário, a revista alemã ÖKO-TEST resolveu fazer uma checagem completa.

O periódico é conhecido por testar produtos do dia a dia de forma independente, com foco em qualidade, segurança e impactos ambientais.

Como o teste foi realizado

Na edição de dezembro de 2025, a ÖKO-TEST avaliou 19 tipos de papel manteiga vendidos na Europa.

O objetivo era descobrir se havia resíduos de substâncias que podem permanecer após o processo de fabricação, como silicone e compostos do grupo PFAS.

Esses elementos são usados para evitar que os alimentos grudem e para aumentar a resistência ao calor.

O time também buscou poluentes como metais pesados, 1,3-DCP, 3-MCPD e conservantes que podem causar alergia.

As embalagens foram revisadas com atenção, incluindo origem das fibras, certificações, selos, limites de temperatura e orientações de descarte.

Quase todos os produtos são seguros

A maior parte dos papéis manteiga analisados apresentou comportamento satisfatório. As amostras mostraram uma composição estável e sem indícios relevantes de substâncias preocupantes.

Os testes sobre PFAS, silicones sensíveis, metais pesados e conservantes apontaram resultados dentro dos padrões esperados. Para quem usa o papel com frequência, isso dá mais confiança na hora de preparar biscoitos ou assar alimentos.

Substâncias nocivas encontradas em um dos produtos

Mesmo com tantos resultados positivos, houve um item que chamou atenção. O papel manteiga K-Classic, da rede Kaufland, apresentou um composto que não deveria estar ali.

O laboratório encontrou o álcool fluorotelomérico (6:2-FTOH) – pertencente ao grupo PFAS e conhecido pela alta persistência no ambiente.

Segundo critérios da União Europeia, exposições frequentes a esse produto podem afetar dentes e ossos.