João Guilherme teme reação de família com novo filme: ‘Amor com bumbum de fora’

Ator terá fortes cenas de sexo em novo filme com previsão de estreia para 2026

Felipe Sena

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:14

João Guilherme aparece em cenas quentes em novo filme Crédito: Reprodução | Max

Com previsão de estreia no mês de abril em “O Rei da Internet”, o ator João Guilherme diz que teme a reação da família ao assisti-lo. Em entrevistas, como no CCXP, a mais recente em São Paulo, o ator afirma que se trata de seu personagem mais ousado.

“Vai ser engraçado a minha mãe [Naira Ávila] me ver nu, fazendo amor. E não é um amor romântico. É o amor com bumbum de fora”, disse João no evento.

“Quero ver minha família, quero ver meus amigos mais próximos, vamos tirar reações engraçadas”, completou.

Em algumas cenas, o ator será visto cenas fortes de sexo, algumas com prostitutas, e nudez, alémd e sequencias consumindo álcool e drogas.

“O Rei da Internet” é baseado em uma história real, em que João Guilherme interpreta o hacker Daniel Nascimento em várias fases até ser preso pela polícia federal por causa dos golpes virtuais.

Quem é Daniel Nascimento?