João Guilherme teme reação de família com novo filme: ‘Amor com bumbum de fora’

Ator terá fortes cenas de sexo em novo filme com previsão de estreia para 2026

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:14

João Guilherme aparece em cenas quentes em novo filme
João Guilherme aparece em cenas quentes em novo filme Crédito: Reprodução | Max

Com previsão de estreia no mês de abril em “O Rei da Internet”, o ator João Guilherme diz que teme a reação da família ao assisti-lo. Em entrevistas, como no CCXP, a mais recente em São Paulo, o ator afirma que se trata de seu personagem mais ousado.

“Vai ser engraçado a minha mãe [Naira Ávila] me ver nu, fazendo amor. E não é um amor romântico. É o amor com bumbum de fora”, disse João no evento.

“Quero ver minha família, quero ver meus amigos mais próximos, vamos tirar reações engraçadas”, completou.

Em algumas cenas, o ator será visto cenas fortes de sexo, algumas com prostitutas, e nudez, alémd e sequencias consumindo álcool e drogas.

“O Rei da Internet” é baseado em uma história real, em que João Guilherme interpreta o hacker Daniel Nascimento em várias fases até ser preso pela polícia federal por causa dos golpes virtuais.

Quem é Daniel Nascimento?

Daniel Lofrano Nascimento foi detido em 2005 por invadir sistemas da Telemar, nome original da holding que deu origem à operadora Oi. Hoje ele é consultor de cibersegurança e quer descriminalizar a imagem que as pessoas têm de hackers. Daniel é um dos principais nomes por trás da empresa de soluções em tecnologia DNPontocom, fundada por ele em 2014. O hacker ficou famoso e tem diversas publicações em programa de TV nas redes sociais, como no “Encontro com Fátimas Bernardes” e no “The Noite com Danilo Gentili”. Daniel também tem diversos registros com João Guilherme nas redes sociais, em que parabeniza o ator pela atuação. O ator chegou a comentar em uma publicação.

