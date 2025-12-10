João Guilherme teme reação de família com novo filme: ‘Amor com bumbum de fora’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:14
Com previsão de estreia no mês de abril em “O Rei da Internet”, o ator João Guilherme diz que teme a reação da família ao assisti-lo. Em entrevistas, como no CCXP, a mais recente em São Paulo, o ator afirma que se trata de seu personagem mais ousado.
“Vai ser engraçado a minha mãe [Naira Ávila] me ver nu, fazendo amor. E não é um amor romântico. É o amor com bumbum de fora”, disse João no evento.
João Guilherme
“Quero ver minha família, quero ver meus amigos mais próximos, vamos tirar reações engraçadas”, completou.
Em algumas cenas, o ator será visto cenas fortes de sexo, algumas com prostitutas, e nudez, alémd e sequencias consumindo álcool e drogas.
“O Rei da Internet” é baseado em uma história real, em que João Guilherme interpreta o hacker Daniel Nascimento em várias fases até ser preso pela polícia federal por causa dos golpes virtuais.
Daniel Lofrano Nascimento foi detido em 2005 por invadir sistemas da Telemar, nome original da holding que deu origem à operadora Oi. Hoje ele é consultor de cibersegurança e quer descriminalizar a imagem que as pessoas têm de hackers. Daniel é um dos principais nomes por trás da empresa de soluções em tecnologia DNPontocom, fundada por ele em 2014. O hacker ficou famoso e tem diversas publicações em programa de TV nas redes sociais, como no “Encontro com Fátimas Bernardes” e no “The Noite com Danilo Gentili”. Daniel também tem diversos registros com João Guilherme nas redes sociais, em que parabeniza o ator pela atuação. O ator chegou a comentar em uma publicação.