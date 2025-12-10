CONFIRA

Diagnosticado com TOC, saiba 5 coisas que tiram Roberto Carlos do sério

Cantor tem várias manias e superstições há anos

Felipe Sena

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:32

Roberto Carlos já se irritou com fã em show Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Roberto Carlos já protagonizou alguns momentos em que saiu do sério, como quando se irritou com um fã e o mandou calar a boca durante um show no Qualistag, no Rio de Janeiro, em 2022. Na época, o cantor ficou desconcentrado, após vários fãs saírem de seus lugares e se juntarem na frente do palco.

Além disso, também não gostou nada quando a apresentadora Xuxa apareceu usando um vestido preto para a gravação de um especial. O artista evita cores escuras, o que é nítido em suas apresentações.

Roberto Carlos é diagnosticado com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Por isso, acumula uma série de manias e superstições há anos. Confira:

1 - Problema com cores

Roberto Carlos se veste apenas de branco e azul por acreditar na energia positiva dessas cores, e sempre que pode evita usar preto, marrom e roxo. Inclusive, fica incomodado quando alguém com tons escuros se aproxima, como com Xuxa. A apresentadora revelou em entrevista ao apresentador Gabb, no programa divulgado no YouTube “Ambulatório da Moda”, que quando foi gravar o especial com o “rei” estava usando um vestido preto, e o abraçou, e o artista a olhou espantado, e em seguida tomou foi tomar um banho de mais de 2 horas.

2 - Roupa ou objeto com imagem fúnebre

Roberto Carlos foge de qualquer referência visual ligada à morte, até mesmo tatuagens.

3 - Numerais de ‘má sorte’

O “rei” evita a todo custo o número 13. O cantor gosta de somas que resulta em 2, e abomina finais 0, 6 e 13 também. Quando se depara com uma sequência, como um número de telefone ou de um imóvel, sempre faz a conta para saber o resultado. Inclusive, uma curiosidade é que o prédio em que mora no Rio de Janeiro é tem o número 818. Pela numerologia, a casa com esse número atrai prosperidade financeira e sucesso nos negócios.

4 - Que toque em seu cabelo

Vaidoso, Roberto Carlos dá atenção especial às longas madeixas. Já fez implante seis vezes, e já até tirou folículos do peito para colocar na cabeça. Ele detesta que mexam no penteado que leva um bom tempo para finalizar.

5 - Que tire sua concentração