Danilo ficará preso em Dona de Mim? Saiba o que acontece com ele

O desfecho do personagem de Felipe Simas começa a ser desenhado na trama

Elis Freire

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 18:01

Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim Crédito: Reprodução

Danilo (Felipe Simas) decidiu pagar pelo que fez e confessou à polícia que ajudou Jaques (Marcello Novaes) nos seus crimes em Dona de Mim. No capítulo desta terça-feira (9), o ex-motorista contou para a família e depois na delegacia contou tudo sobre a morte do Abel (Tony Ramos), tanto sua participação como revelou quem foi responsável pela assassinato.

Após se entregar à polícia, Danilo vai pedir que Marlon (Humberto Morais) cuide da família dele e será preso. Detido, ele vai negar a ajuda de qualquer advogado e ficará lá cumprindo pena. Filipa (Claudia Abreu), porém, irá à delegacia para ver Danilo e insistirá para que ele aceite ajuda para sair dali.

É aí que o personagem de Felipe Simas aceita que Yuri (Jean Paulo Campos) assuma seu caso. Com a ajuda do advogado, Danilo vai conseguir o habeas corpus e sairá da prisão para responder em liberdade. Livre, o rapaz vai passar a viver a vida de forma mais consciente.

A primeira decisão de Danilo será dar um trato na padaria do pai, Manuel (Ernani Moraes). Ele também ficará cada vez mais próximo de Filipa, dando apoio e demonstrando o seu amor de longe, já que por enquanto ela ainda não quis nada com ele.