Globo avalia mudança radical na transmissão do BBB 26, diz coluna

Emissora estaria estudando uma nova estratégia de transmitir o programa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 21:51

Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24
Tadeu Schmidt no Big Fone do BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo/Manoella Mello

A Globo realmente pretende virar o jogo com o Big Brother Brasil 2026! Após uma grande oscilação de público nos últimos anos, a emissora já anunciou diversas novidades como o grupo de Veteranos (ex-BBB's) e agora parece estar planejando mais uma transformação. O BBB 26 poderá marcar o início de uma nova era não só no conteúdo, mas na forma de transmitir o reality show. 

De acordo com a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a TV Globo fará uma mudança na transmissão do programa em momentos estratégicos com exibição inédita ao vivo no YouTube, simultâneas à TV ou ao Globoplay. 

A ideia ainda estaria em análise pela equipe do maior reality do país, como um movimento para aproximar do público digital e disputar atenção. Ainda segunda coluna, a transmissão pela plataforma ocorreria nos seguintes momentos: formações de Paredão, eliminação, Prova do Líder e Prova do Anjo. 

A estratégia buscaria ampliar o alcance do reality e captar um público que consome entretenimento pelo celular, tablet ou computador, cada vez mais crescente no país. Recentemente, a Globo já apostou nesse trunfo, transmitindo a final do reality culinário "Chef de Alto Nível" e o reality musical "Estrela da Casa" ao vivo no Youtube. 

