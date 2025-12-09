Acesse sua conta
Vitória define número de contratações para 2026; entenda estratégia

Fábio Mota revelou planejamento inicial em entrevista ao Correio

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:25

Time do Vitória
Time do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ano acabou e o Vitória permaneceu na primeira divisão, mas o planejamento para a próxima temporada já está em funcionamento, com o Leão negociando renovações de contratos com jogadores. Em relação aos novos nomes no plantel rubro-negro, o presidente Fábio Mota revelou que o clube pretende contratar mais 10 jogadores para reforçar o elenco em 2026. A declaração ocorreu em entrevista exclusiva ao CORREIO.

"Fizemos um segundo turno muito bom, isso quer dizer que o time do returno é uma base. Nossa ideia é contratar cada vez meno, porque o time já está com a base sólida e terminou o campeonato bem. A tendência é que dê certo que o treinador [Jair Ventura] fique mais tempo e no máximo 10 [jogadores sejam contratados], caso a gente consiga renovar com os seis que não são nossos", disse.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

O time que conseguiu manter o Vitória na Série A é considerado como base pelo presidente para a próxima temporada. Com a renovação de Jair Ventura bem encaminhada, o próximo passo é estender o vínculo de atletas que interessam ao clube. A prioridade são aqueles que não pertencem ao Vitória, como Gabriel Baralhas, Lucas Halter, Erick, Tiago Couto, Ramon e Jamerson. O momento dos jogadores, segundo Fábio, dificulta a missão.

"Não depende só do Vitória. Com a campanha boa no segundo turno, todo mundo terminou valorizado. O Brasil todo quer Baralhas, Erick e por aí vai. O Tiago Couto foi um dos grandes destaques também, que não é do Vitória, mas que tá sendo cobiçado. Da mesma forma, o Jamerson, que vinha fazendo um grande campeonato. Então, qual é a nossa prioridade agora? É a gente tentar renovar os contratos desses seis atletas que não são nossos. Em sequência, fazer as contratações pontuais", respondeu.

Uma posição já citada por Fábio Mota é a lateral direita, já que o titular Raúl Cáceres não continua para a próxima temporada. O jogador vai retornar ao Paraguai para defender o Olímpia. "Foi uma opção pessoal dele, vai voltar a morar com a família, não tinha o que fazer. Aí entra a vontade própria do atleta. Então, precisa contratar urgentemente. A gente só tem o Claudinho, que ainda está voltando de lesão", explicou.

