BAIANÃO 2026

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

Equipe se enfrentam na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 6ª rodada do estadual

Válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus e Vitória se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. As equipes entram em campo em momentos distintos na competição. O Barcelona de Ilhéus busca se manter no G-4 e reagir após oscilações recentes, enquanto o Vitória tenta subir na tabela mesmo utilizando uma equipe alternativa no Estadual.