Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano

Equipe se enfrentam na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, pela 6ª rodada do estadual

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de março de 2026 às 15:59

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus e Vitória se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. As equipes entram em campo em momentos distintos na competição. O Barcelona de Ilhéus busca se manter no G-4 e reagir após oscilações recentes, enquanto o Vitória tenta subir na tabela mesmo utilizando uma equipe alternativa no Estadual. 

LEIA MAIS 

Chegou o 9 titular? Vitória anuncia contratação do centroavante Pedro Henrique

Somente 45% dos gols do Vitória marcados sob o comando de Jair Ventura saíram com bola rolando

Atacante equatoriano com passagem desastrosa pelo Vitória vive fase artilheira na Argentina

Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid

Antigo xodó da torcida do Vitória começa o ano como destaque em clube da Série D

Tags:

Vitória Campeonato Baiano 2026

Mais recentes

Imagem - Bahia x Porto: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia x Porto: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Barcelona de Ilhéus x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Barcelona de Ilhéus x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Imagem - Bahia encara Porto para manter invencibilidade no Baiano e na temporada

Bahia encara Porto para manter invencibilidade no Baiano e na temporada

MAIS LIDAS

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
01

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores

Imagem - Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A
02

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
03

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
04

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano