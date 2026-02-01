BAIANÃO 2026

Barcelona de Ilhéus x Vitória: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Equipe se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 12:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus e Vitória se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. As equipes entram em campo em momentos distintos na competição. O Barcelona de Ilhéus busca se manter no G-4 e reagir após oscilações recentes, enquanto o Vitória tenta subir na tabela mesmo utilizando uma equipe alternativa no Estadual. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as principais informações do confronto.

Onde assistir Barcelona de Ilhéus x Vitória ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta) e pelo YouTube da TVE. O jogo também será exibido pela TV Vitória, canal oficial do clube rubro-negro no YouTube.

Barcelona de Ilhéus

Na segunda colocação, com 8 pontos, a Onça vive um momento de instabilidade. Após estrear no Baianão com duas vitórias, o time soma dois empates e uma derrota nas últimas rodadas.

Contra o Vitória, o Barcelona tenta repetir o feito de 2024, quando venceu o Leão da Barra por 2 a 1, também como mandante — até hoje, a única vitória do clube em seis jogos diante do rubro-negr. O objetivo é voltar ao caminho das vitórias e se aproximar da terceira classificação para a segunda fase do Baianão, em sua sexta participação na elite estadual.

Vitória

Na sexta colocação, com 6 pontos, o Leão da Barra entra pressionado, precisando reagir para não se afastar da zona de classificação. Mesmo assim, o Vitória segue disputando o Campeonato Baiano com uma equipe alternativa, comandada por Rodrigo Chagas.

Para reforçar o time, alguns jogadores do elenco principal que vem sendo pouco aproveitados podem ser relacionados, conforme adiantou o técnico Jair Ventura. Entre as possíveis novidades estão Luan Cândido (zagueiro), Nathan Mendes (lateral), e Ronald (volante).

Prováveis escalações de Barcelona de Ilhéus x Vitória

Barcelona de Ilhéus: Pedro Antônio; Geo, Vital, Bremer e Elivelton; Kaique, Matheus Nascimento, Mateus Guimarães, Wesley Viana e Gianlucas; Hadrian e Neto. Técnico: Paulo César.

Vitória: Yuri Sena; Edenilson, Diogo Silva e Luan Cândido; Nathan Mendes, Ronald, Zé Breno e Felipe Vieira; Kike Saverio, Pablo e Lawan. Técnico Rodrigo Chagas.

Ficha do Jogo

Jogo: Barcelona de Ilhéus x Vitória

Campeonato: Campeonato Baiano 2026

Rodada: 6ª rodada

Data: Domingo, 1º

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana – BA

Onde assistir: TVE (TV e YouTube) e TV Vitória (YouTube)

