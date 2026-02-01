100% EM 2026

Bahia encara Porto para manter invencibilidade no Baiano e na temporada

Confronto pelo estadual acontece neste domingo (1), a partir das 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 07:00

Caio Alexandre deve iniciar entre os titulares no Baianão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com 100% de aproveitamento na temporada após superar o Corinthians, fora de casa, o Bahia volta as suas atenções novamente para o Campeonato Baiano. Com o Porto como adversário neste domingo (1º), o tricolor tem o objetivo de estender a invencibilidade em 2026 e no estadual. O confronto, válido pela 6ª rodada do Baianão, começa a partir das 18h30, na Arena Fonte Nova.

Com 15 pontos somados nas cinco primeiras rodadas da competição, o Esquadrão está confortável na tabela de classificação, pois a distância de sete pontos para o Barcelona de Ilhéus – atual 2º colocado no torneio – garante pelo menos mais duas rodadas sem precisar vencer para continuar como líder. Superando o adversário e contando com tropeços de Barça, Galícia e Jequié, os tricolores já garantem a liderança com três rodadas de antecedência.

Relembre os jogos do Bahia em 2026 1 de 6

Do outro lado, o Porto é o 3º, com sete pontos. A equipe do sul da Bahia almeja vencer pela primeira vez o adversário para se estabelecer entre os quatro primeiros da tabela. Ambos os times só se enfrentaram em uma oportunidade. No ano passado, os comandados de Rogério Ceni superaram o rival da rodada por 2x0. Everaldo e Erick marcaram para o time de Salvador.



Seguindo a estratégia dos primeiros jogos do ano, o comandante já adiantou que nenhum dos titulares deve entrar em campo no final de semana, pois a intenção do clube é se preparar para o confronto com o Fluminense, na próxima quinta-feira. Com isso, os mais jovens vão ganhar chances.

“Sem dúvida foi fundamental [estar próximo dos garotos]. Trabalhos mais táticos. Todos têm funções defensivas e os atletas precisam melhorar, ou então não podemos usá-los. Tem que descansar mais, abrir mão de algumas coisas, diversão, concentrar mais no trabalho. Provavelmente não usaremos no domingo os atletas que foram titulares, vamos fazer uma mescla dentro do restante do grupo, garotos e jogadores que não jogaram. Recuperar e deixar todo mundo com energia, quinta tem Fluminense”, explicou o treinador.

Com essa estratégia em mente, nomes como Everton Ribeiro, Acevedo, Jean Lucas, Luciano Juba devem ficar de fora até do banco. A tendência é que o time titular do Bahia seja mais parecido com o visto diante do Vitória, no último final de semana. Nomes mais jovens, como o zagueiro Fredi, devem iniciar o confronto.



O defensor elogiou o treinador pela confiança depositada nos atletas menos experientes. “A gente fica muito feliz com essa oportunidade que ele nos dá. Ainda mais com ele falando para a imprensa, acho que dá ainda mais vontade de vencer. Consegui aproveitar todas as oportunidades que ele me deu. E no time também, a gente conseguiu provar que somos capazes de jogar bem”, disse o jovem, confiante.

Para o confronto, o treinador tricolor já sabe que não poderá contar com os atacantes Ruan Pablo e Sanabria. Enquanto o Pivete de Aço sofreu uma entorse no tornozelo durante o Ba-Vi, o argentino treinou parcialmente com o grupo pela primeira vez depois de três meses em recuperação de lesão, mas ainda não está apto para voltar aos gramados. Expulso diante do Corinthians, o meia Michel Araújo é esperado para estar em campo na partida.