Meia que fracassou no Bahia está sem clube após lutar contra problemas físicos

Atleta de 31 anos disputou apenas uma partida em 2025

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 20:00

Léo Cittadini em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Sofrendo com problemas físicos, o meia Léo Cittadini vive um momento de indefinição na carreira. Campeão por Athletico e com passagem discreta pelo Bahia, o jogador está sem clube neste início de 2026 após mais um período marcado por problemas físicos que limitaram sua sequência em campo.

A última tentativa de retomada aconteceu no Operário-PR, onde Cittadini assinou contrato em setembro de 2025, válido até o fim da temporada. No entanto, sua passagem pelo clube paranaense foi breve e frustrante. O meia estreou na vitória de virada sobre o Amazonas, pela 28ª rodada da Série B, mas deixou o gramado ainda aos 32 minutos do primeiro tempo chorando, com fortes dores no quadril.

A partida marcou o retorno de Cittadini aos gramados após um longo período de inatividade. Ele não atuava desde novembro de 2024, quando defendia o Shanghai Port, da China, clube pelo qual esteve emprestado pelo Bahia. Apesar das limitações físicas, teve bons números no futebol chinês, com 34 jogos disputados, sete gols e seis assistências.

De volta ao Bahia em fevereiro de 2025, o meia não foi aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Com contrato encerrado em junho, ficou livre no mercado antes de acertar com o Operário. No entanto, além dos 32 minutos em sua estreia, foi relacionado apenas para outras três partidas e não voltou a atuar oficialmente, encerrando o vínculo ao fim da temporada.

A passagem pelo Bahia, iniciada em agosto de 2023, também ficou marcada pelo baixo rendimento. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Athletico, mas Cittadini disputou apenas sete partidas pelo Esquadrão, somente uma como titular, sem gols ou assistências, novamente prejudicado por lesões.

O contraste é grande em relação ao período mais sólido de sua carreira. Entre 2019 e 2023, pelo Athletico, foram 175 jogos, com 16 gols e cinco assistências, além de participação importante nas conquistas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Revelado pelo Santos, clube que defendeu entre 2014 e 2018, o meia também acumulou 70 partidas pelo time paulista, com dois gols e cinco assistências.