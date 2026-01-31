Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia que fracassou no Bahia está sem clube após lutar contra problemas físicos

Atleta de 31 anos disputou apenas uma partida em 2025

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 20:00

Léo Cittadini em ação pelo Bahia
Léo Cittadini em ação pelo Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Sofrendo com problemas físicos, o meia Léo Cittadini vive um momento de indefinição na carreira. Campeão por Athletico e com passagem discreta pelo Bahia, o jogador está sem clube neste início de 2026 após mais um período marcado por problemas físicos que limitaram sua sequência em campo.

A última tentativa de retomada aconteceu no Operário-PR, onde Cittadini assinou contrato em setembro de 2025, válido até o fim da temporada. No entanto, sua passagem pelo clube paranaense foi breve e frustrante. O meia estreou na vitória de virada sobre o Amazonas, pela 28ª rodada da Série B, mas deixou o gramado ainda aos 32 minutos do primeiro tempo chorando, com fortes dores no quadril.

Relembre a passagem de Léo Cittadini pelo Bahia

Léo Cittadini pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Léo Cittadini pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Léo Cittadini pelo Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Léo Cittadini pelo Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Léo Cittadini pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Léo Cittadini pelo Bahia por reprodução
1 de 6
Léo Cittadini pelo Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

A partida marcou o retorno de Cittadini aos gramados após um longo período de inatividade. Ele não atuava desde novembro de 2024, quando defendia o Shanghai Port, da China, clube pelo qual esteve emprestado pelo Bahia. Apesar das limitações físicas, teve bons números no futebol chinês, com 34 jogos disputados, sete gols e seis assistências.

De volta ao Bahia em fevereiro de 2025, o meia não foi aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. Com contrato encerrado em junho, ficou livre no mercado antes de acertar com o Operário. No entanto, além dos 32 minutos em sua estreia, foi relacionado apenas para outras três partidas e não voltou a atuar oficialmente, encerrando o vínculo ao fim da temporada.

A passagem pelo Bahia, iniciada em agosto de 2023, também ficou marcada pelo baixo rendimento. O clube adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta junto ao Athletico, mas Cittadini disputou apenas sete partidas pelo Esquadrão, somente uma como titular, sem gols ou assistências, novamente prejudicado por lesões.

LEIA MAIS 

Atacante que decepcionou no Bahia vai parar na Arábia Saudita após passagens apagadas pelo Brasil

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Danilo Fernandes retorna ao Bahia para ocupar nova função após aposentadoria

Com 100% de aproveitamento em 2026, Bahia se aproxima do melhor início de temporada do século

Ex-Bahia vive fase artilheira em clube que disputou último Mundial de Clubes

O contraste é grande em relação ao período mais sólido de sua carreira. Entre 2019 e 2023, pelo Athletico, foram 175 jogos, com 16 gols e cinco assistências, além de participação importante nas conquistas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Revelado pelo Santos, clube que defendeu entre 2014 e 2018, o meia também acumulou 70 partidas pelo time paulista, com dois gols e cinco assistências.

Aos 31 anos, Léo Cittadini busca superar os problemas físicos para tentar uma nova oportunidade no futebol, enquanto segue livre no mercado após mais uma temporada interrompida por lesões.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'
Imagem - Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A

Campeão da Série B pelo Vitória vira protagonista de rival do Leão na Série A
Imagem - Bahia x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Porto: onde assistir, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem
01

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido
03

História inusitada: Julio foi padrinho no casamento da amiga e acabou virando o marido

Imagem - Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta
04

Pesquisadores encontram ninho com filhote de maior águia do planeta