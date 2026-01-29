Ex-Bahia vive fase artilheira em clube que disputou último Mundial de Clubes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 04:00
Com uma passagem apagada pelo Bahia, o centroavante Arthur Sales vive uma temporada artilheira com a camisa do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, time que disputou o último Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em 19 jogos na atual temporada, já são cinco gols marcados e duas assistências.
Se continuar no mesmo ritmo, o jogador pode superar os seus números na temporada passada. Na ocasião, o camisa nove balançou as redes em nove oportunidades, enquanto também contribuiu diretamente com nove passes para gols. No entanto, esses números aconteceram em 41 jogos.
Relembre a passagem de Arthur Sales com a camisa do Bahia
Formado na base do Vasco, Arthur Sales foi comprado pelo Grupo City e repassado ao Lommel, da Bélgica, clube com o qual tinha contrato antes de chegar ao continente africano. Ele passou também pelo Paços de Ferreira, de Portugal, antes de chegar ao Esquadrão em 2023.
Apesar de ter características de jogar pelos lados, Arthur viveu o melhor momento no Bahia fazendo o papel de centroavante. Ele disputou 14 jogos e marcou quatro gols pelo tricolor. O último tento foi no empate por 2x2 com o Cruzeiro. A última vez que o atacante esteve em campo foi na derrota para o Fluminense, por 2x1, no Maracanã.