Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia vive fase artilheira em clube que disputou último Mundial de Clubes

O centroavante disputou 14 jogos e marcou quatro gols pelo Tricolor

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 04:00

Arthur Sales perdeu espaço no elenco e está de saída do Bahia
Arthur Sales deixou o Bahia após perder espaço Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Com uma passagem apagada pelo Bahia, o centroavante Arthur Sales vive uma temporada artilheira com a camisa do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, time que disputou o último Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em 19 jogos na atual temporada, já são cinco gols marcados e duas assistências.

Se continuar no mesmo ritmo, o jogador pode superar os seus números na temporada passada. Na ocasião, o camisa nove balançou as redes em nove oportunidades, enquanto também contribuiu diretamente com nove passes para gols. No entanto, esses números aconteceram em 41 jogos.

Relembre a passagem de Arthur Sales com a camisa do Bahia

Arthur Sales perdeu espaço no Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Arthur Sales com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Arthur Sales com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Arthur Sales com a camisa do Mamelodi Sundowns por Divulgação/Mamelodi Sundowns
1 de 4
Arthur Sales perdeu espaço no Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Formado na base do Vasco, Arthur Sales foi comprado pelo Grupo City e repassado ao Lommel, da Bélgica, clube com o qual tinha contrato antes de chegar ao continente africano. Ele passou também pelo Paços de Ferreira, de Portugal, antes de chegar ao Esquadrão em 2023.

Apesar de ter características de jogar pelos lados, Arthur viveu o melhor momento no Bahia fazendo o papel de centroavante. Ele disputou 14 jogos e marcou quatro gols pelo tricolor. O último tento foi no empate por 2x2 com o Cruzeiro. A última vez que o atacante esteve em campo foi na derrota para o Fluminense, por 2x1, no Maracanã.

LEIA MAIS

Ex-Bahia começa temporada com duas assistências por rival nordestino

Ruan Pablo passará por cirurgia e vira desfalque do Bahia no início da temporada

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano

Bahia negocia contratação de atacante autor de gol em final da Libertadores

Mais recentes

Imagem - No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática

No auge da carreira, ex-Vitória se consolida na artilharia da Champions Asiática
Imagem - Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid

Atacante revelado pelo Vitória faz gol decisivo na Champions League e derruba o Real Madrid
Imagem - Ex-Bahia marca o primeiro gol da Série A de 2026; assista

Ex-Bahia marca o primeiro gol da Série A de 2026; assista

MAIS LIDAS

Imagem - Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas
01

Nubank corre risco de fechar? Veja o que dizem especialistas

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
02

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor
03

Universo avisa: 4 signos viverão reconexões do passado, perdão e viradas no amor

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
04

Nubank emite comunicado após boatos de falência