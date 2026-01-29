LEMBRA DELE?

Ex-Bahia vive fase artilheira em clube que disputou último Mundial de Clubes

O centroavante disputou 14 jogos e marcou quatro gols pelo Tricolor

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 04:00

Arthur Sales deixou o Bahia após perder espaço Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Com uma passagem apagada pelo Bahia, o centroavante Arthur Sales vive uma temporada artilheira com a camisa do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, time que disputou o último Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Em 19 jogos na atual temporada, já são cinco gols marcados e duas assistências.

Se continuar no mesmo ritmo, o jogador pode superar os seus números na temporada passada. Na ocasião, o camisa nove balançou as redes em nove oportunidades, enquanto também contribuiu diretamente com nove passes para gols. No entanto, esses números aconteceram em 41 jogos.

Formado na base do Vasco, Arthur Sales foi comprado pelo Grupo City e repassado ao Lommel, da Bélgica, clube com o qual tinha contrato antes de chegar ao continente africano. Ele passou também pelo Paços de Ferreira, de Portugal, antes de chegar ao Esquadrão em 2023.