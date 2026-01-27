Acesse sua conta
Ruan Pablo passará por cirurgia e vira desfalque do Bahia no início da temporada

Atleta lesionou o tornozelo no clássico Ba-Vi

  Pedro Carreiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:33

Ruan Pablo deixando o gramado do Barradão após lesionar o tornozelo
Ruan Pablo deixando o gramado do Barradão após lesionar o tornozelo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia terá uma baixa importante no início da temporada de 2026. O atacante Ruan Pablo, de apenas 17 anos, precisará passar por uma cirurgia no tornozelo esquerdo após sofrer uma lesão no clássico contra o Vitória, disputado no último domingo (25), pelo Campeonato Baiano.

O jogador passou por exames médicos na reapresentação do elenco, na última segunda-feira (26), e teve diagnosticada uma lesão ligamentar, que exige intervenção cirúrgica. O procedimento deve ser realizado nos próximos dias, e o clube ainda não divulgou um prazo oficial para o retorno aos gramados.

Ruan Pablo é a maior promessa da base do Bahia

A contusão ocorreu logo no início do Ba-Vi, realizado no Barradão. Em uma disputa com o goleiro Gabriel, aos primeiros minutos do primeiro tempo, Ruan Pablo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Mesmo após receber atendimento médico, o atacante tentou seguir na partida, mas não resistiu às dores e acabou substituído aos 12 minutos, dando lugar a Dell, que viria a marcar o gol do triunfo tricolor.

Considerado uma das principais promessas dos Pivetes de Aço, Ruan vinha ganhando espaço no elenco principal e recebendo elogios constantes da comissão técnica comandada por Rogério Ceni. O jovem já soma 20 partidas pelo time profissional, com três gols marcados. Nesta temporada, foram cinco jogos e dois gols.

Tags:

Bahia Ruan Pablo

