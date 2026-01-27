Acesse sua conta
Com desfalques no ataque, Bahia encerra preparação para estreia na Série A contra o Corinthians

Tricolor de Aço encara o Timão nesta quarta-feira (28), às 20h, na Vila Belmiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 15:05

Útlimo treino do Bahia antes da estreia na Série A
Útlimo treino do Bahia antes da estreia na Série A Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia está pronto para iniciar sua caminhada no Campeonato Brasileiro de 2026. Na manhã desta terça-feira (27), o elenco tricolor realizou o último treino antes do confronto contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira (28), às 20h, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Série A.

Após preservar muitos titulares no Ba-Vi do último domingo (25), a comissão técnica voltou a trabalhar com o grupo principal. Apesar da campanha perfeita na temporada, com cinco triunfos em cinco jogos, esta será apenas a segunda vez em que o time entra em campo com força máxima, já que a maior parte dos compromissos iniciais foi disputada com jovens do sub-20 ou jogadores reservas.

Veja como foi o treino do Bahia antes do duelo contra o Corinthians

1 de 9
Útlimo treino do Bahia antes da estreia na Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Mesmo assim, o Bahia não estará completo no setor ofensivo. Ruan Pablo, que deixou o clássico com uma entorse no tornozelo, segue fora e realiza tratamento no departamento médico. Já Sanabria, ainda em processo de recuperação de uma lesão sofrida em 2025, continua em fase de transição física e não foi liberado para o jogo.

A base da equipe deve ser mantida em relação ao time que aplicou a goleada por 5x1 sobre o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. A principal mudança prevista é no meio-campo, com Acevedo assumindo a vaga de Caio Alexandre.

O último dia de preparação começou com análise em vídeo do Ba-Vi, destacando pontos positivos e ajustes necessários. Em campo, os jogadores participaram de atividades técnicas em espaço reduzido, além de exercícios voltados para organização tática, passes, finalizações, lançamentos e cobranças de falta. Os atletas que atuaram como titulares no clássico tiveram carga reduzida e complementaram o trabalho na academia.

Bahia Brasileirão Corinthians Serie A

