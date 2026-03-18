ROFORMA NA TOCA

Conselho do Vitória autoriza assinatura de contrato para modernização do Barradão

Reforma prevê nova Arena Barradão, com mais lugares, camarotes, áreas comerciais e investimento milionário ao longo de 35 anos

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:57

Imagens do projeto final da Arena Barradão Crédito: Divulgação

O Conselho Deliberativo do Vitória deu mais um passo importante para a modernização do Barradão. Em reunião realizada na noite da última terça-feira, os conselheiros aprovaram a assinatura do contrato com as empresas responsáveis pelo projeto da futura Arena Barradão. A proposta recebeu ampla maioria, com 80 votos favoráveis, 18 contrários e duas abstenções.

O projeto prevê a transformação do atual estádio em uma arena multiuso, preparada não apenas para partidas de futebol, mas também para receber shows, eventos corporativos e outras atrações de grande porte. A direção rubro-negra entende que a modernização pode ampliar significativamente as fontes de renda do clube, com estimativa de gerar cerca de R$ 20 milhões líquidos por ano sem que o Vitória precise assumir riscos financeiros diretos.

As obras ficarão sob responsabilidade do consórcio SD Arenas, formado pelas empresas SD Plan e AR Foods. A previsão atual é que a reforma tenha início em 2027, com execução por etapas para permitir que o Barradão continue sendo utilizado durante boa parte do período de intervenções.

Novas imganes do projeto da Arena Barradão 1 de 10

Entre as mudanças previstas está o aumento da capacidade do estádio, que passará dos atuais 30.793 lugares para 40.597, crescimento de quase 32%. O número de camarotes também será ampliado de forma significativa, saltando de 20 para 116 unidades.

O projeto inclui ainda a construção de um novo setor oeste, rooftop com vista panorâmica, restaurantes com visão para o campo, terraços cobertos, além da ampliação da estrutura de serviços, com 14 novos bares e lanchonetes e 32 banheiros adicionais. A arena também deverá contar com internet Wi-Fi, novos painéis informativos e sistemas modernos de som e segurança.

Barradão 1 de 15

O investimento inicial previsto é de aproximadamente R$ 405 milhões, dentro de um contrato de administração com duração de 35 anos. Ao longo desse período, a projeção é que o aporte total chegue a cerca de R$ 1,4 bilhão, incluindo manutenção, melhorias e exploração comercial do equipamento.