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Conselho do Vitória autoriza assinatura de contrato para modernização do Barradão

Reforma prevê nova Arena Barradão, com mais lugares, camarotes, áreas comerciais e investimento milionário ao longo de 35 anos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:57

Veja imagens do projeto final da Arena Barradão
Imagens do projeto final da Arena Barradão Crédito: Divulgação

O Conselho Deliberativo do Vitória deu mais um passo importante para a modernização do Barradão. Em reunião realizada na noite da última terça-feira, os conselheiros aprovaram a assinatura do contrato com as empresas responsáveis pelo projeto da futura Arena Barradão. A proposta recebeu ampla maioria, com 80 votos favoráveis, 18 contrários e duas abstenções.

O projeto prevê a transformação do atual estádio em uma arena multiuso, preparada não apenas para partidas de futebol, mas também para receber shows, eventos corporativos e outras atrações de grande porte. A direção rubro-negra entende que a modernização pode ampliar significativamente as fontes de renda do clube, com estimativa de gerar cerca de R$ 20 milhões líquidos por ano sem que o Vitória precise assumir riscos financeiros diretos.

As obras ficarão sob responsabilidade do consórcio SD Arenas, formado pelas empresas SD Plan e AR Foods. A previsão atual é que a reforma tenha início em 2027, com execução por etapas para permitir que o Barradão continue sendo utilizado durante boa parte do período de intervenções.

Novas imganes do projeto da Arena Barradão

Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão
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Projeto da Arena Barradão por Projeto da Arena Barradão

Entre as mudanças previstas está o aumento da capacidade do estádio, que passará dos atuais 30.793 lugares para 40.597, crescimento de quase 32%. O número de camarotes também será ampliado de forma significativa, saltando de 20 para 116 unidades.

O projeto inclui ainda a construção de um novo setor oeste, rooftop com vista panorâmica, restaurantes com visão para o campo, terraços cobertos, além da ampliação da estrutura de serviços, com 14 novos bares e lanchonetes e 32 banheiros adicionais. A arena também deverá contar com internet Wi-Fi, novos painéis informativos e sistemas modernos de som e segurança.

Barradão

Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Barradão por VICTOR FERREIRA / ECV
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
Barradão por Divulgação/EC Vitória
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Barradão por Divulgação/EC Vitória

O investimento inicial previsto é de aproximadamente R$ 405 milhões, dentro de um contrato de administração com duração de 35 anos. Ao longo desse período, a projeção é que o aporte total chegue a cerca de R$ 1,4 bilhão, incluindo manutenção, melhorias e exploração comercial do equipamento.

Para evitar a paralisação completa das atividades no estádio, o cronograma foi dividido em cinco fases. Mesmo assim, o clube já avalia alternativas para mandar partidas fora do Barradão caso seja necessário, e os estádios da Arena Fonte Nova e de Pituaçu aparecem como possíveis opções.

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Vitória Barradão

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