Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano

Jogador teve o empréstimo encerrado com o Esquadrão no meio de 2024 para voltar ao Hull City, da Inglaterra

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 04:00

Estupiñan fez três gols para o Bahia sobre o Jequié na Fonte Nova
Estupiñan fez oito gols com a camisa do Bahia em 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Lembrado com carinho pelos torcedores do Bahia em sua curta passagem por Salvador, o atacante colombiano Oscar Estupiñán vive boa fase com a camisa do Juárez, do México, após passagem apagada pela Inglaterra – pós saída do Esquadrão. Em 49 jogos pela sua atual equipe, o centroavante balançou as redes em 20 oportunidades, ainda ajudando com duas assistências.

Em julho de 2024, o jogador deixou o Bahia de maneira forçada. O Hull City, equipe com a qual tinha contrato na época, solicitou o retorno do jogador. Estupiñán estava emprestado ao Esquadrão até o fim de 2024. Apesar do retorno ao time inglês, só jogou três partidas antes de chegar ao Juárez. 

Oscar Estupiñan com a camisa do Bahia

Apesar de ter sido reserva em boa parte do período que esteve no tricolor, Estupiñán deixou o Esquadrão dividindo com Everaldo o posto de vice-artilheiro da equipe na temporada, ambos com oito gols. Eles estavam atrás apenas de Thaciano, que anotou 12 tentos na época.

Ao todo, o centroavante disputou 21 partidas pelo Bahia, marcando oito gols e contribuindo com apenas uma assistência. Sua última apresentação pelo time baiano foi quando entrou no segundo tempo da derrota para o Palmeiras.

LEIA MAIS 

Bahia negocia contratação de atacante autor de gol em final da Libertadores

Clube europeu procura novo time para ex-atacante do Bahia após decepcionar na Série A

'Time inglês da Baixa dos Sapateiros': Bahia provoca Fábio Mota após vencer primeiro Ba-Vi do ano

Com gol de Dell, Bahia supera Vitória e encerra jejum no Barradão

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Estupiñán foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, mas tem a maior parte da sua carreira na Europa, onde além de Hull City e Metz, defendeu o Vitória de Guimarães, de Portugal.

Na temporada 2019/2020, Estupiñán atuou pelo Denizlispor, da Turquia, junto com o também colombiano Hugo Rodallega, que passou pelo Bahia entre 2021 e 2022. No clube turco, o centroavante marcou 12 gols em 32 jogos. Na América do Sul, Oscar Estupiñán também acumula passagem pelo Barcelona do Equador.

