Após saída forçada do Bahia, atacante colombiano recupera boa fase em clube mexicano

Jogador teve o empréstimo encerrado com o Esquadrão no meio de 2024 para voltar ao Hull City, da Inglaterra

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 04:00

Estupiñan fez oito gols com a camisa do Bahia em 2024 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Lembrado com carinho pelos torcedores do Bahia em sua curta passagem por Salvador, o atacante colombiano Oscar Estupiñán vive boa fase com a camisa do Juárez, do México, após passagem apagada pela Inglaterra – pós saída do Esquadrão. Em 49 jogos pela sua atual equipe, o centroavante balançou as redes em 20 oportunidades, ainda ajudando com duas assistências.

Em julho de 2024, o jogador deixou o Bahia de maneira forçada. O Hull City, equipe com a qual tinha contrato na época, solicitou o retorno do jogador. Estupiñán estava emprestado ao Esquadrão até o fim de 2024. Apesar do retorno ao time inglês, só jogou três partidas antes de chegar ao Juárez.

Apesar de ter sido reserva em boa parte do período que esteve no tricolor, Estupiñán deixou o Esquadrão dividindo com Everaldo o posto de vice-artilheiro da equipe na temporada, ambos com oito gols. Eles estavam atrás apenas de Thaciano, que anotou 12 tentos na época.

Ao todo, o centroavante disputou 21 partidas pelo Bahia, marcando oito gols e contribuindo com apenas uma assistência. Sua última apresentação pelo time baiano foi quando entrou no segundo tempo da derrota para o Palmeiras.

Estupiñán foi revelado pelo Once Caldas, da Colômbia, mas tem a maior parte da sua carreira na Europa, onde além de Hull City e Metz, defendeu o Vitória de Guimarães, de Portugal.