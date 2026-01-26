Acesse sua conta
Bahia negocia contratação de atacante autor de gol em final da Libertadores

Tricolor tem interesse de contar com o ponta por empréstimo

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:27

Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia
Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia Crédito: Vitor Silva/ Botafogo

O Bahia continua no mercado para reforçar o elenco comandado por Rogério Ceni. A bola da vez é o atacante Júnior Santos, do Atlético-MG. O Tricolor tenta um empréstimo do atleta até o final da temporada. 

O Atlético-MG desembolsou R$ 48 milhões no início de 2025 para contratar o atacante, um dos protagonistas nos títulos do Brasileirão e da Libertadores do Botafogo no ano anterior. O contrato com o Galo vai até o fim de 2028.

Bahia negocia a contratação de atacante Júnior Santos, do Atlético-MG

Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia
Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia por Vitor Silva/ Botafogo
Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia por Pedro Souza / Atlético
Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia por Daniela Veiga/Galo
Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia por Vítor Silva/Botafogo
1 de 5
Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia por Vitor Silva/ Botafogo

O atacante baiano sofreu com lesões na última temporada e marcou apenas dois gols e duas assistências em 28 jogos. O jogador de 31 anos entrou em campo pela última vez em setembro de 2025.

Pelo Botafogo, na sua melhor fase, Júnior Santos fez 115 jogos, com 28 gols e nove assistências. Foi no Fogão que o jogador anotou o gol da primeira Libertadores do clube carioca, justamente contra o Atlético-MG. Ele também passou por Fortaleza, Ponte Preta, Osvaldo Cruz e pelo futebol japonês.

