NOVO REFORÇO?

Bahia negocia contratação de atacante autor de gol em final da Libertadores

Tricolor tem interesse de contar com o ponta por empréstimo

Alan Pinheiro

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 20:27

Baiano, Júnior Santos negocia com o Bahia Crédito: Vitor Silva/ Botafogo

O Bahia continua no mercado para reforçar o elenco comandado por Rogério Ceni. A bola da vez é o atacante Júnior Santos, do Atlético-MG. O Tricolor tenta um empréstimo do atleta até o final da temporada.

O Atlético-MG desembolsou R$ 48 milhões no início de 2025 para contratar o atacante, um dos protagonistas nos títulos do Brasileirão e da Libertadores do Botafogo no ano anterior. O contrato com o Galo vai até o fim de 2028.

O atacante baiano sofreu com lesões na última temporada e marcou apenas dois gols e duas assistências em 28 jogos. O jogador de 31 anos entrou em campo pela última vez em setembro de 2025.