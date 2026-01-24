Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Defendendo o Chengdu Rongcheng FC, da China, o jogador terminou 2025 com o melhor ano de sua carreira

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20:00

Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia
Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Revelado pelas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo está estabelecido no futebol asiático como um dos jogadores com grande influência após nove temporadas defendendo clubes da Córeia do Sul e da China, onde está atualmente. Defendendo o Chengdu Rongcheng FC, o jogador terminou 2025 com o melhor ano de sua carreira.

Na temporada passada, foram 20 participações diretas em gols, com 11 tentos anotados e nove assistências computadas no período. Considerando toda sua passagem pelo clube atual e pelo Busan IPark, da Córeia do Sul, Rômulo chegou a 65 gols marcados e 38 passes para gols nos nove anos em que passou fora do Brasil.

Relembre a passagem de Rômulo pelo Bahia

Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia por Divulgação/Busan I Park
Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 4
Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Rômulo foi promovido ao elenco profissional do Esquadrão por Charles Fabian, em 2014, na reta final do Campeonato Brasileiro. Em 2015, foi bastante aproveitado por Sérgio Soares e acabou convocado para defender a Seleção Brasileira no Pan-Americano do Canadá.

Com a camisa azul, vermelha e branca, o meia-atacante deixou o Bahia com 62 aparições completas, além de contribuir diretamente com seis gols marcados no período como profissional do Tricolor.

LEIA MAIS 

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro

‘Porra, tô com vontade de chorar’, diz ex-atacante de Bahia e Vitória após estreia no Sport

Após rebaixamento, ex-Bahia projeta virada de chave em rival nordestino

Lateral colombiano deixa Bahia e vai reforçar maior campeão da Libertadores

Após vencer Barcelona de Ilhéus, Bahia iguala marca histórica conquistada há 10 anos

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-atacante do Vitória vive auge no Japão

Após melhor temporada da carreira, ex-atacante do Vitória vive auge no Japão
Imagem - Daniel Alves será anunciado por time europeu nos próximos dias, diz site

Daniel Alves será anunciado por time europeu nos próximos dias, diz site
Imagem - Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
01

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
02

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - 'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador
03

'Dormi e acordei sendo o hit do verão', diz Gretchen em Salvador

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026
04

Confira a ordem das atrações do Festival de Verão 2026