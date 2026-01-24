Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20:00
Revelado pelas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo está estabelecido no futebol asiático como um dos jogadores com grande influência após nove temporadas defendendo clubes da Córeia do Sul e da China, onde está atualmente. Defendendo o Chengdu Rongcheng FC, o jogador terminou 2025 com o melhor ano de sua carreira.
Na temporada passada, foram 20 participações diretas em gols, com 11 tentos anotados e nove assistências computadas no período. Considerando toda sua passagem pelo clube atual e pelo Busan IPark, da Córeia do Sul, Rômulo chegou a 65 gols marcados e 38 passes para gols nos nove anos em que passou fora do Brasil.
Relembre a passagem de Rômulo pelo Bahia
Rômulo foi promovido ao elenco profissional do Esquadrão por Charles Fabian, em 2014, na reta final do Campeonato Brasileiro. Em 2015, foi bastante aproveitado por Sérgio Soares e acabou convocado para defender a Seleção Brasileira no Pan-Americano do Canadá.
Com a camisa azul, vermelha e branca, o meia-atacante deixou o Bahia com 62 aparições completas, além de contribuir diretamente com seis gols marcados no período como profissional do Tricolor.