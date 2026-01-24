REI DA ÁSIA

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Defendendo o Chengdu Rongcheng FC, da China, o jogador terminou 2025 com o melhor ano de sua carreira

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 20:00

Rômulo foi formado nas categorias de base do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Revelado pelas categorias de base do Bahia, o meia Rômulo está estabelecido no futebol asiático como um dos jogadores com grande influência após nove temporadas defendendo clubes da Córeia do Sul e da China, onde está atualmente. Defendendo o Chengdu Rongcheng FC, o jogador terminou 2025 com o melhor ano de sua carreira.

Na temporada passada, foram 20 participações diretas em gols, com 11 tentos anotados e nove assistências computadas no período. Considerando toda sua passagem pelo clube atual e pelo Busan IPark, da Córeia do Sul, Rômulo chegou a 65 gols marcados e 38 passes para gols nos nove anos em que passou fora do Brasil.

Relembre a passagem de Rômulo pelo Bahia 1 de 4

Rômulo foi promovido ao elenco profissional do Esquadrão por Charles Fabian, em 2014, na reta final do Campeonato Brasileiro. Em 2015, foi bastante aproveitado por Sérgio Soares e acabou convocado para defender a Seleção Brasileira no Pan-Americano do Canadá.