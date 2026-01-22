NOVA CASA

Lateral colombiano deixa Bahia e vai reforçar maior campeão da Libertadores

O novo clube do jogador de 34 anos é o maior campeão da Copa Libertadores, com sete títulos

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 19:30

Santiago Arias em ação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após deixar o Bahia ao final da última temporada, o lateral direito colombiano Santiago Arias já tem nova casa. O defensor vai assinar contrato de dois anos com o Independiente, da Argentina. O novo clube do jogador de 34 anos é o maior campeão da Copa Libertadores, com sete títulos. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

Santiago Arias chegou ao Bahia em janeiro de 2024, tendo sido o sexto reforço do Tricolor naquela temporada. O contrato ia até o fim de 2025. Antes de integrar o clube, Arias estava livre no mercado de transferências desde que havia deixado o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no fim de 2023.

Arias atuou por duas temporadas com a camisa azul, vermelha e branca. Foram 73 partidas oficiais, com dois gols marcados e quatro assistências. O jogador fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.