Carol Martins projeta temporada ambiciosa com o Bahia: 'Ainda melhor do que foi 2025'

Para a jogadora, o pensamento coletivo está em evoluir ainda mais em relação à última temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:37

Carol Martins projeta temporada ambiciosa com o Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O elenco feminino do Bahia se reapresentou para o início da preparação da nova temporada, dando os primeiros passos rumo a um ano de grandes desafios e objetivos claros. Entre as atletas, Carol Martins ressaltou a ambição do grupo e o comprometimento desde os primeiros dias de trabalho.

Para a jogadora, o pensamento coletivo está em evoluir ainda mais em relação à última temporada, buscando protagonismo nas competições e levando o nome do clube ao mais alto nível. “Almejamos sempre o melhor para a temporada, que é chegar a finais e poder levar o nome do Bahia ao topo, fazendo um ano ainda melhor do que foi 2025”, contou.

