FUTEBOL

Rogério Ceni critica CBF após mudança em jogo de estreia do Bahia: 'Manda quem pode mais'

Treinador aponta “conflito de interesses” e reclama de alteração de data e cidade da estreia no Brasileirão

Carol Neves

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 08:02

Rogério Ceni Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após a goleada do Bahia por 5 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus, o técnico Rogério Ceni aproveitou a coletiva para fazer críticas à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O alvo foi a mudança na data e no local da partida contra o Corinthians, válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente marcada para o dia 29 de janeiro, a estreia passou para o dia 28. Além disso, o confronto deixou de ser disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, e foi transferido para a Vila Belmiro, em Santos. Para Ceni, as alterações evidenciam um desequilíbrio nas decisões da entidade que comanda o futebol nacional.

“Nós tínhamos uma tabela, quando saiu era dia 29, depois marcaram para 28, nós fizemos toda a logística para jogar em São Paulo no dia 28, hotel reservado e tudo pronto. Mas de repente, quando convém para alguns times, o interesse é mudado e temos que reservar tudo de novo para uma outra cidade, um novo hotel”, afirmou o treinador.

Na sequência, Rogério foi ainda mais direto ao comentar o impacto das mudanças no planejamento do clube. “Mostra que continua tudo na mesma na parte de futebol, manda quem pode mais, tem um benefício de trocas. Trocar um jogo de cidade é um pouco custoso, diminuiu um dia e lógico que muda um pouco o pensamento, principalmente por ser começo de temporada”, completou.