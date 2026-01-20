NOITE DE GOLS

Bahia estreia titulares no Baiano com goleada por 5x1 contra Barcelona de Ilhéus

Luciano Juba, Everton Ribeiro, Willian José e Ademir (duas vezes) marcaram para o Esquadrão, enquanto Matheus Guimarães diminuiu

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21:09

Bahia x Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Uma noite para não se esquecer. Na estreia do time titular na temporada, o Bahia goleou o Barcelona de Ilhéus por 5x1 na Arena Fonte Nova para mostrar aos torcedores presentes no estádio uma demonstração do que pode ser o Esquadrão na temporada. A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Baiano, contou com gols de Luciano Juba, Everton Ribeiro, Willian José e Ademir (duas vezes) para o Esquadrão, enquanto Matheus Guimarães diminuiu para o Barça.

Após as primeiras partidas com um time repleto de jovens e depois com os reservas do time principal ganhando minutos, foi a vez dos titulares do Bahia enfim estrearem na temporada. Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba e outros já foram escolhidos por Ceni para iniciar o jogo.

O Tricolor passou o "rolo compressor" no adversário durante todo os 90 minutos. O Bahia com a posse da bola foi sinônimo de ofensividade. Apesar do placar elástico, o goleiro Pedro foi quem impediu que a vantagem dos mandantes fosse ainda maior, já que terminou a partida com nove defesas.

Com o resultado, o Esquadrão soma mais três pontos e chega aos 12 na tabela de classificação. Agora, o Tricolor não perde tempo e já ajusta o foco para o clássico Ba-Vi, que será disputado no próximo domingo (25). O confronto contra o Vitória começa às 16h, no Barradão.

O JOGO

A expectativa dentro da Arena Fonte Nova era novamente ter o gosto daquele futebol que levou o clube pela segunda vez seguida para a Copa Libertadores. Quando a torcida mal tinha se acomodado no estádio, viu o Bahia empilhar oportunidades perigosas de abrir o placar. Sem tempo para respirar, o início do confronto para o Barcelona de Ilhéus precisou de muita concentração, e um pouco de sorte, para não ser vazado com menos de 10 minutos.

O primeiro tempo pode ser resumido com apenas uma palavra: domínio. Eram raros os momentos em que a posse da bola não estava com os mandantes, que rapidamente recuperavam a posse. No restante do tempo em que armavam jogadas, a partida se tornou um exercício para os comandados de Rogério Ceni sobre como encontrar espaços dentro de um ferrolho defensivo, já que os visitantes por vezes colocavam seis homens dentro da área.

A resposta veio aos 18 minutos, quando Luciano Juba resolveu abrir o placar na Fonte Nova. Se aquelas já conhecidas tabelinhas e infiltrações não estavam resultando em gol, a qualidade individual foi a solução. No lance, Gilberto recebeu na linha de fundo e cruzou para trás. A bola passou por todo mundo, mas o lateral esquerdo apareceu para emendar um chute de fora da área e vencer o goleiro Pedro.

Oito minutos depois, foi a vez do outro lado do campo trabalhar. Pela esquerda, Erick Pulga recebeu frente a dois marcadores, cortou para o meio e cruzou para achar Everton Ribeiro infiltrando nas costas da zaga adversária. O camisa 10 só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes e comemorar com a equipe.

Na volta do intervalo, o grito de gol não demorou muito para sair. Logo aos cinco minutos da etapa final, o Esquadrão mostrou que não iria abaixar o ritmo no confronto. Caio Alexandre recebeu a bola dentro da área e disputou no corpo com os marcadores, mas conseguiu tocar para Jean Lucas, que acionou Gilberto na linha de fundo. O lateral serviu Willian José, que precisou de dois chutes para balançar as redes e ampliar o marcador.

Ofensivamente, a partida da Onça Pintada foi de se esquecer, principalmente pelos poucos momentos com bola no jogo. No entanto, no futebol também é possível marcar com a sorte. Dois minutos após o Bahia fazer o terceiro, Matheus Guimarães chutou de muito longe e viu Ronaldo se atrapalhar com a bola. O que parecia ser uma finalização defensável acabou diminuindo o placar para os visitantes.

Em reação ao gol do Barcelona, o Bahia foi e fez mais dois. Aos 17, Ademir recebeu cruzamento livre dentro da área e só deslocou a trajetória da bola para marcar. Três minutos depois, foi a vez do camisa sete aproveitar boa jogada de Jean Lucas e finalizar de voleio para fazer o quinto do Esquadrão.

FICHA TÉCNICA

Bahia 5 x 1 Barcelona de Ilhéus - 4ª rodada do Campeonato Baiano 2026

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (David Martins), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Kike Olivera); Ademir (Kauê Furquim), Willian José (Dell) e Pulga (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni

Barcelona de Ilhéus: Pedro; Gel, Vital, Bremer e Maikon (Elivelton Recife); Matheus Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hadrian (Hebert), Wesley (Kaique) e Neto (Emerson). Técnico: Paulo Sales



Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador

Gols: Luciano Juba, aos 18, e Everton Ribeiro, aos 26 minutos do primeiro tempo; Willian José, aos 5, Matheus Guimarães, aos 7, Ademir, aos 17 e 20 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Ademir, Erick Pulga (Bahia); Hadrian, Hebert, Gianlucas, Gel (Barcelona-BA)

Público pagante: 18.720 pessoas;

Renda: R$ 443.093,00