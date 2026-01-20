Ex-Bahia ganha prêmio de melhor em campo após marcar gol com corte profundo na perna

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:58
Campeão da Copa do Nordeste de 2021 pelo Bahia, o volante Jonas viveu um roteiro de altos e baixos na vitória por 3x0 do Operário-MS contra o Pantanal, disputada no último domingo (18). O jogador de 34 anos sofreu um corte profundo na perna após uma entrada do adversário no primeiro tempo e continuou em campo. O volante saiu de campo com um gol e o prêmio de melhor em campo.
O machucado, inclusive, só foi resolvido após o final do confronto, válido pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense. "Após a partida, foi constatada a necessidade de sutura, prontamente realizada pelos médicos do clube, com 5 pontos", explicou o clube através das redes sociais.
Volante Jonas
Antes de chegar ao Operário, Jonas estava no Retrô, de Pernambuco, com quem disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. Antes disso, fez parte do elenco campeão da Série D em 2024, também pelo clube pernambucano, acumulando experiência recente em competições nacionais.
Com passagens por clubes de peso no futebol brasileiro, Jonas atuou duas vezes pelo Flamengo: em 2015 e em 2018, ano em que o time carioca terminou como vice-campeão brasileiro. Já pelo Bahia, teve uma única temporada, em 2021, suficiente para levantar a taça da Copa do Nordeste. Na ocasião, disputou 21 partidas e marcou um gol.
No Brasil, também já passou por clubes como Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Coritiba. Além da trajetória no futebol nacional, o volante também acumulou experiência internacional, com passagens pelo Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, e pelo Dinamo Zagreb, da Croácia.