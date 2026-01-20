Acesse sua conta
Bahia x Barcelona de Ilhéus: veja onde assistir ao vivo, prováveis escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 15:15

Jogadores do Bahisaudando a torcida após triunfo contra o Galícia
Jogadores do Bahisaudando a torcida após triunfo contra o Galícia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano 2026. O confronto vale a liderança da competição e marca a possível estreia de titulares e de um novo reforço do Tricolor na temporada.

Onde assistir Bahia x Barcelona de Ilhéus ao vivo

A partida entre Bahia e Barcelona de Ilhéus terá transmissão ao vivo pela TVE (TV aberta e YouTube) e pela TV Bahêa (YouTube).

Bahia

Líder da competição, o Bahia soma nove pontos em três jogos, após triunfos sobre Jequié, Bahia de Feira e Galícia. Depois de iniciar o estadual com uma equipe alternativa formada majoritariamente pelos Pivetes de Aço, o técnico Rogério Ceni começou a promover a rodagem do elenco principal e deve escalar, pela primeira vez em 2026, jogadores considerados titulares. A expectativa é de que atletas como Éverton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre e Willian José ganhem minutagem.

Barcelona de Ilhéus

Vice-líder da competição, o Barcelona de Ilhéus soma sete pontos e ocupa a segunda colocação. A equipe vem de resultados vitória contra Galícia e Atlético de Alagoinhas e um empate contra o Jacuipense. Apostando na forte defesa que ainda não foi vazada na competição, a Onça Pintada vai tentar surpreender o Esquadrão em plena Fonte Nova para assumir a ponta da tabela e se colocar em boas condições para encaminhar vaga na segunda fase. 

LEIA MAIS

Titulares e novo reforço devem estrear pelo Bahia na temporada contra o Barcelona de Ilhéus

'Jogo duro, mas vamos buscar o triunfo', projeta volante do Bahia sobre primeiro Ba-Vi do ano

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

Nova posição de Ruan Pablo, elogios para Erick e mais: Saiba o que disse Ceni após Bahia x Galícia

Prováveis escalações de Bahia x Barcelona de Ilhéus

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Willian José e Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Barcelona de Ilhéus: Pedro; Gel, Vital, Bremer e Maykon; Guimarães, Rhuan e Gianlucas; Hadrian, Wesley e Neto. Técnico: Paulo Sales

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Barcelona de Ilhéus
  • Campeonato: Campeonato Baiano 2026
  • Rodada: 4ª rodada
  • Data: Terça-feira, 20 de janeiro de 2026
  • Horário: 19h15 (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador – BA
  • Onde assistir: TVE (TV aberta e YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Buno Pereira Vasconcelos
  • Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Patrícia dos Reis do Nasciemento
  • 4º Árbitro: Marcelo Jesus dos Santos

