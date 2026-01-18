Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

Jogador atuou a última temporada pelo Mirassol, mas agora volta a atuar por time nordestino

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 19:13

O volante Yago Felipe deve ser titular do Bahia contra o Jequié
O volante Yago Felipe será jogador do Sport Crédito: Letícia Martins / ECBahia

O volante Yago Felipe está de volta ao nordeste. Após passagem sem brilho pelo Mirassol em 2025, o jogador voltará a vestir rubro-negro. Se antes eram as cores do Vitória, agora o ex-jogador do Bahia representará o Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. O vínculo do atleta, que chegará livre na Ilha do Retiro, será de um ano. A informação foi divulgada pelo ge.com.

Revelado pelo Figueirense, Yago Felipe passou por Vitória e Goiás, com bons momentos nos três clubes. Foi reforço do Fluminense em 2020 e deixou o clube em 2023 para reforçar o Bahia.

Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quinta-feira (29/1), às 20h30 - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução
2ª rodada: Quinta-feira (05/2), às 19h - Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
3ª rodada: Quarta-feira (11/2), às 21h30 - Vasco da Gama x Bahia, em São Januário, no Rio de Janeiro por Reprodução
4ª rodada: A definir - Bahia x Chapecoense, na Arena Fonte Nova por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Domingo (15/3), às 16h - Internacional x Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre  por Reprodução
7ª rodada:  Quarta-feira (18/3), às 19h - Bahia x RB Bragantino, na Arena Fonte Nova por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), às 16h - Remo x Bahia, no Mangueirão, em Belém por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quinta-feira (29/1), às 20h30 - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução

No Tricolor Baiano, Yago Felipe revezou entre os titulares e reservas. Foram 66 jogos, com dois gols e uma assistência, perdendo espaço no segundo semestre de 2024. Yago Felipe, de 30 anos, disputou 19 partidas pelo Mirassol e deu uma assistência.

LEIA MAIS

Nova posição de Ruan Pablo, elogios para Erick e mais: Saiba o que disse Ceni após Bahia x Galícia

Clube de Guilherme Bellintani anuncia ídolo do Bahia para a temporada 2026

Dupla de gringos do Bahia avança na recuperação de lesões e já trabalha no gramado

Bahia Associação abre inscrições gratuitas para seletivas de basquete e vôlei; veja como participar

Time principal no Baianão? Rogério Ceni dá pistas sobre o futuro do elenco do Bahia

Mais recentes

Imagem - 'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória

'A expulsão foi determinante', avalia Rodrigo Chagas sobre novo empate do Vitória
Imagem - Emprestado pelo Real Madrid, Endrick é decisivo novamente no Lyon com uma assistência

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick é decisivo novamente no Lyon com uma assistência
Imagem - 'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

'Sabíamos que o jogo não ia ser fácil', diz Jamerson após terceiro empate do Vitória no ano

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo
01

Como é o sítio onde Daniel Cady mora após o fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
02

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista
03

A carta 'O Mago' rege o tarot deste domingo (18 de janeiro): poder pessoal e novos começos à vista

Imagem - Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro
04

Dinheiro destrava: 3 signos entram agora em fase de crescimento financeiro