É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

Jogador atuou a última temporada pelo Mirassol, mas agora volta a atuar por time nordestino

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 19:13

O volante Yago Felipe será jogador do Sport Crédito: Letícia Martins / ECBahia

O volante Yago Felipe está de volta ao nordeste. Após passagem sem brilho pelo Mirassol em 2025, o jogador voltará a vestir rubro-negro. Se antes eram as cores do Vitória, agora o ex-jogador do Bahia representará o Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. O vínculo do atleta, que chegará livre na Ilha do Retiro, será de um ano. A informação foi divulgada pelo ge.com.

Revelado pelo Figueirense, Yago Felipe passou por Vitória e Goiás, com bons momentos nos três clubes. Foi reforço do Fluminense em 2020 e deixou o clube em 2023 para reforçar o Bahia.

