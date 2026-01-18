É do Leão: Ex-Bahia, Yago Felipe acerta com novo time para 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 19:13
O volante Yago Felipe está de volta ao nordeste. Após passagem sem brilho pelo Mirassol em 2025, o jogador voltará a vestir rubro-negro. Se antes eram as cores do Vitória, agora o ex-jogador do Bahia representará o Sport no Campeonato Brasileiro da Série B. O vínculo do atleta, que chegará livre na Ilha do Retiro, será de um ano. A informação foi divulgada pelo ge.com.
Revelado pelo Figueirense, Yago Felipe passou por Vitória e Goiás, com bons momentos nos três clubes. Foi reforço do Fluminense em 2020 e deixou o clube em 2023 para reforçar o Bahia.
No Tricolor Baiano, Yago Felipe revezou entre os titulares e reservas. Foram 66 jogos, com dois gols e uma assistência, perdendo espaço no segundo semestre de 2024. Yago Felipe, de 30 anos, disputou 19 partidas pelo Mirassol e deu uma assistência.