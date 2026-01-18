ESQUADRÃO NO TOPO

Nova posição de Ruan Pablo, elogios para Erick e mais: Saiba o que disse Ceni após Bahia x Galícia

Tricolor venceu o Granadeiro por 3x0 no último sábado (17) e desempenho da equipe rendeu elogios para o treinador

Alan Pinheiro

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 15:49

Rogério Ceni falou sobre nova posição para Ruan Pablo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após nove anos sem confrontos entre Bahia e Galícia na elite do Campeonato Baiano, os dois times se enfrentaram na Arena Fonte Nova e o Esquadrão venceu o Granadeiro por 3x0. A partida foi a primeira de alguns jogadores considerados titulares, como Gabriel Xavier, Kanu e Cauly. Durante entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni disse que era o momento de dar descanso aos garotos da base.

"Esse time que iniciou hoje vai continuar treinando durante a semana. O time que descansou hoje volta a treinar amanhã. E a gente mescla com os garotos. Sempre rodando o elenco, preservando e dando minutagem. É uma época de treinamento. É para que eles treinem a parte física, tática, técnica. Vamos tentar sempre dar rodagem para que não tenha cansaço físico muito grande. Caso contrário vamos tentar rodar. Mas temos jogos decisivos de Libertadores e Brasileiro. É a oportunidade de cada um se mostrar para a gente escolher uma base mais sólida com trocas para fazer", respondeu o técnico.

Único Pivete de Aço titular no ataque tricolor contra o Galícia, o atacante Ruan Pablo atuou mais centralizado em campo. A mudança de posição foi pontuada pelo comandante do Esquadrão, que avaliou o jogador como substituto natural de Tiago para 2026. "Acho que ele tem dificuldade nessa função, só temos o Willian no momento. Estamos tentando a contratação de outro jogador. Ele jogou com Dell fazendo dupla de ataque, com Cauly. Não jogando de costas, mas um pouquinho pela esquerda. Hoje ele teve oportunidades. Vamos passar a treinar mais isso com ele. Ele pode jogar mais por fora, que é como ele tem força", explicou.

Outro que pôde ser visto em campo pela torcida tricolor foi o lateral argentino Román Gómez, último reforço anunciado pelo clube até então. O reforço tricolor, inclusive, quase balançou as redes ao longo do confronto. "Ele treinou cinco ou seis vezes com a gente. Hoje ele precisou ser mais ofensivo e ajudar o Michel, que não é ponta de origem. Defensivamente, é um cara que entrega tudo. A gente precisa de alma, coração. Nem eu conheço todo o potencial do jogador em uma semana", disse Ceni.

"Com o passar do tempo vamos conhecendo mais. Ruan Pablo não é um nove de área. Ele jogou mais à frente com Cauly. Eu acho que foi uma boa estreia. Ele se entregou, dedicou, fez lance bonito no primeiro tempo. Não é fácil para um jogador de outro país chegar aqui. Espero que ele evolua cada vez mais", complementou.

O grande destaque do confronto foi a atuação do volante Erick. O camisa 14, além de balançar as redes, foi o responsável pelas assistências para os gols de Iago Borduchi e Kauê Furquim. Antes, Erick já havia marcado na partida contra o Bahia de Feira e novamente voltou a jogar bem. Na coletiva, o atleta foi elogiado por Ceni.

"É um menino fundamental. Inteligentíssimo, cabeça boa, visão positiva de tudo. Ele ficou muito tempo afastado ano passado. Hoje preferi tirar o Nico e deixar o Erick para ganhar ritmo de jogo. É um cara que quando vem de trás tem essa penetração na área, ataca espaço. Vai ser mais utilizado. Vamos torcer para que ele não tenha lesão e que continue ganhando minutos. Agora ele descansa um pouco. E os outros jogadores vêm para o jogo", falou o treinador. O Bahia volta a campo na próxima terça-feira (20), quando recebe o Barcelona de Ilhéus na Arena Fonte Nova, às 19h15.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Rogério Ceni:

Avaliação dos garotos

"Hoje, para mim, importante era dar ritmo aos jogadores. Não fizemos jogo-treino durante esse período. Os meninos jogaram dois jogos em quatro dias. Estavam cansados. Nós vamos observando a cada dia. Muitos deles podem estar no jogo contra o Vitória semana que vem. Antes temos o Barcelona".

Integração com elenco principal

"Eu tento ao máximo aproximar os garotos da equipe profissional. Com o passar do tempo você não vai conseguir ter tantos jogadores da base assim. A vantagem de ter jogadores assim é que você não perde ritmo. Temos um elenco de 21 jogadores do time profissional. Essa integração não é só botar o menino para jogar, mas convivendo, participando. Temos cinco, seis jogadores que se destacaram para estarem juntos com a gente. O garoto não precisa ser titular. Pode ter minutos. O Kauê entrou bem, o Ruan Pablo precisamos trabalhar mais nessa posição. Dell entrou mais uma vez, o David. Achei mais ansiosos hoje. Amanhã o Kike começa a treinar no campo com a gente".

Iago Borduchi

"O Iago, como todos os outros jogadores, está fazendo pré-temporada. Primeiro jogo teve alguns minutos, hoje foi titular. Não vai ser titular no próximo. Ele começou errando alguns passes, mas melhorou no jogo, fez gol. Tem característica diferente do Juba. Aproveitou bem os minutos".

Ataque com garotos

"Os meninos também cansam. Tenho que pensar em risco de lesão. A partir de quarta vamos pensar no jogo do Vitória, Corinthians. A nossa programação estava fechada com dois jogos com sub-20, esse jogo com uma equipe e o próximo com outra".

Dificuldade contra o Galícia

"O Galícia praticamente não passou do meio-campo, defendendo lá embaixo. O que destravou o Bahia de Feira foi o gol do Rezende. Quase todas as equipes vão defender em linha baixa com a gente. O Michel não tem o um contra um, apesar do gol ter saído dele. Ele não tem o mesmo drible do Ademir, Kauê, mas tenho que distribuir o time. Achei que o Michel fez um bom jogo na função que não é a dele, principalmente quando o Román passou a dar apoio. As equipes que se defendem em linha baixa é difícil de entrar. Esse time começou a treinar dia cinco de janeiro. Mas, hoje, até os meninos, quando entraram, entraram mais cansados".

Função de Erick pode mudar?

"Eu gosto do Erick atacando o espaço. Mas temos o Michel, Nestor. Pode fazer a função do Jean Lucas. Ele não te dá controle de jogo, mas dá ofensividade maior. Pode ser usado com Jean Lucas, com Caio. Erick não gosta de jogar pela esquerda, mas pode ser usado".

