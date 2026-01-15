Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sobrinho de Ariano Suassuna faz estreia profissional pelo Bahia

Jovem entrou no segundo tempo contra o Bahia de Feira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:37

Caio Suassuna
Caio Suassuna Crédito: Divulgação

A vitória do Bahia por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, na noite desta quarta-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Baiano, teve gols de Rezende, Dell e Erick, mas também marcou um momento especial fora da súmula. Aos 18 anos, o atacante Caio Suassuna fez sua estreia como profissional e chamou atenção pelo sobrenome carregado de história.

Utilizando uma formação alternativa neste início de estadual, o técnico Rogério Ceni voltou a dar oportunidade a atletas da base. Caio, que já havia ficado no banco na estreia diante do Jequié, entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo, na Arena Cajueiro, quando o placar já apontava 2 a 0 para o Tricolor. Pouco depois, ele acompanhou de dentro do gramado o chute de fora da área de Erick que fechou o marcador.

Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia

Caio Suassuna por Reprodução
Caio Suassuna por Divulgação
Caio Suassuna por Divulgação
Caio Sussuana por Divulgação
Caio Suassuna por Divulgação
Ariano Suassuna era tio-avô de Caio por Reproduçaõ
1 de 6
Caio Suassuna por Reprodução

Natural do Recife, Caio Suassuna Gonçalves Ferreira nasceu em 23 de março de 2007 e é sobrinho-neto do escritor, poeta e dramaturgo Ariano Suassuna, morto em 2014. O jovem atacante atua como homem de área, tem 1,84 m de altura e usa a perna direita como dominante.

Revelado pelo Náutico, o jogador passou ainda pelas categorias de base de Cruzeiro e Athletico-PR antes de chegar ao Bahia na temporada passada. Em 2024, chamou atenção ao marcar 20 gols em 28 partidas pelo sub-17 do clube mineiro. Mesmo tendo idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi integrado ao elenco que disputa o Baianão.

O Esquadrão de Aço volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Galícia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

Leia mais

Imagem - Joia do Bahia, Dell celebra primeiro gol como profissional: 'Nunca vou esquecer'

Joia do Bahia, Dell celebra primeiro gol como profissional: 'Nunca vou esquecer'

Imagem - Sem sustos, Bahia vence Bahia de Feira por 3x0 no Campeonato Baiano

Sem sustos, Bahia vence Bahia de Feira por 3x0 no Campeonato Baiano

Imagem - Joia do Bahia, Dell revela bastidores do time principal e conselhos de Everton Ribeiro e Jean Lucas

Joia do Bahia, Dell revela bastidores do time principal e conselhos de Everton Ribeiro e Jean Lucas

Tags:

Bahia Caio Suassuna

Mais recentes

Imagem - Joia do Bahia, Dell celebra primeiro gol como profissional: 'Nunca vou esquecer'

Joia do Bahia, Dell celebra primeiro gol como profissional: 'Nunca vou esquecer'
Imagem - Sem sustos, Bahia vence Bahia de Feira por 3x0 no Campeonato Baiano

Sem sustos, Bahia vence Bahia de Feira por 3x0 no Campeonato Baiano
Imagem - Vitória convoca conselheiros para votar projeto da Arena Barradão de R$ 1,4 bilhão

Vitória convoca conselheiros para votar projeto da Arena Barradão de R$ 1,4 bilhão

MAIS LIDAS

Imagem - Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça
01

Parque com entrada gratuita completa um ano em Salvador; conheça

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
03

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
04

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema