Sobrinho de Ariano Suassuna faz estreia profissional pelo Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 07:37
A vitória do Bahia por 3 a 0 sobre o Bahia de Feira, na noite desta quarta-feira (14), pela segunda rodada do Campeonato Baiano, teve gols de Rezende, Dell e Erick, mas também marcou um momento especial fora da súmula. Aos 18 anos, o atacante Caio Suassuna fez sua estreia como profissional e chamou atenção pelo sobrenome carregado de história.
Utilizando uma formação alternativa neste início de estadual, o técnico Rogério Ceni voltou a dar oportunidade a atletas da base. Caio, que já havia ficado no banco na estreia diante do Jequié, entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo, na Arena Cajueiro, quando o placar já apontava 2 a 0 para o Tricolor. Pouco depois, ele acompanhou de dentro do gramado o chute de fora da área de Erick que fechou o marcador.
Conheça Caio Suassuna, sobrinho de Ariano Suassuna que joga no Bahia
Natural do Recife, Caio Suassuna Gonçalves Ferreira nasceu em 23 de março de 2007 e é sobrinho-neto do escritor, poeta e dramaturgo Ariano Suassuna, morto em 2014. O jovem atacante atua como homem de área, tem 1,84 m de altura e usa a perna direita como dominante.
Revelado pelo Náutico, o jogador passou ainda pelas categorias de base de Cruzeiro e Athletico-PR antes de chegar ao Bahia na temporada passada. Em 2024, chamou atenção ao marcar 20 gols em 28 partidas pelo sub-17 do clube mineiro. Mesmo tendo idade para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi integrado ao elenco que disputa o Baianão.
O Esquadrão de Aço volta a campo neste sábado, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Galícia, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano.