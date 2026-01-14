PIVETE DE AÇO

Joia do Bahia, Dell revela bastidores do time principal e conselhos de Everton Ribeiro e Jean Lucas

Atacante de 17 anos é uma das grande joias da base tricolor

14 de janeiro de 2026

Dell está entre os jogadores do grupo disputando o Campeonato Baiano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Um dos grandes nomes da estreia do Bahia no Campeonato Baiano, o atacante Dell, de apenas 17 anos, vive um dos momentos mais especiais da sua curta, mas promissora carreira. Um dos destaques do Esquadrão no triunfo por 4x2 sobre o Jequié, o jovem celebra a fase vivida, que inclui desde a convivência com o elenco profissional até a recente participação no Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira.

“Gosto sempre de agradecer a Deus por todas as oportunidades, o que ele está me proporcionando hoje. Na verdade, é uma loucura que eu estou vivendo, que eu estou ali no sub-20, depois do lado profissional, e também uma Copa do Mundo”, destacou o jovem atacante em entrevista coletiva.

“Acho que esse momento é bastante abençoado e estou tentando desfrutar, aprender o máximo, tanto com a comissão técnica, que passa bastante formações, enquanto os atletas estão ali no dia a dia, principalmente eu gosto de escutar muito os mais velhos, né, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, sempre dão uma opinião tal de movimentação, de aprendizado também, gosto de escutar muito e aprender”, acrescentou.

Na campanha semifinalista do Brasil no Mundial Sub-17 do ano passado, o atacante foi o terceiro artilheiro da competição, com cinco gols, desempenho que ajudou a consolidar seu status de joia no Esquadrão. O bom momento também se reflete fora de campo: recentemente, o Bahia renovou o contrato do atleta até o fim de 2028 e estabeleceu multa rescisória de 100 milhões de euros para transferências internacionais.

Além dos conselhos dos jogadores mais experientes, Dell também destacou a evolução tática sob o comando de Rogério Ceni. Segundo o jovem, os treinamentos no time principal têm ampliado sua visão de jogo e sua versatilidade em campo.

“Graças a Deus estou trabalhando para desempenhar o melhor, para aproveitar ao máximo e abraçar a oportunidade. Estou escutando bastante a comissão, estou aprendendo a jogar em novas funções, como ele [Ceni] falou na coletiva, não é posição fixa, não é muito parado ali, entendeu? E cada vez eu estou aprendendo e evoluindo mais com ele”, pontuou.

Com três partidas disputadas pela equipe profissional, Dell ainda busca o primeiro gol, mas mantém o foco elevado para seguir aproveitando as chances que surgirem. O próximo compromisso será contra o Bahia de Feira, na quarta-feira (14), às 19h15, pela segunda rodada do Estadual.