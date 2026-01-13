Acesse sua conta
CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Bahia

Bahia estreia contra o Corinthians, no dia 29 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:34

Bahia
Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão de 2026. Como antecipado pela entidade máxima do futebol brasileiro, a disputa terá início no dia 28 de janeiro. O Bahia vai estrear após o dia de abertura da competição, na quinta-feira (29), em duelo contra o Corinthians, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão

1ª rodada: Quinta-feira (29/1), às 20h30 - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução
2ª rodada: Quinta-feira (05/2), às 19h - Bahia x Fluminense, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
3ª rodada: Quarta-feira (11/2), às 21h30 - Vasco da Gama x Bahia, em São Januário, no Rio de Janeiro por Reprodução
4ª rodada: A definir - Bahia x Chapecoense, na Arena Fonte Nova por Reprodução
5ª rodada: Quarta-feira (11/3), às 20h - Bahia x Vitória, na Arena Fonte Nova  por Reprodução
6ª rodada: Domingo (15/3), às 16h - Internacional x Bahia, no Beira-Rio, em Porto Alegre  por Reprodução
7ª rodada:  Quarta-feira (18/3), às 19h - Bahia x RB Bragantino, na Arena Fonte Nova por Reprodução
8ª rodada: Domingo (22/3), às 16h - Remo x Bahia, no Mangueirão, em Belém por Reprodução
1 de 8
1ª rodada: Quinta-feira (29/1), às 20h30 - Corinthians x Bahia, na Neo Química Arena, em São Paulo por Reprodução

Tags:

Bahia Brasileirão

