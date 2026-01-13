ANOTE NA AGENDA

CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Bahia

Bahia estreia contra o Corinthians, no dia 29 de janeiro

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:34

Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão de 2026. Como antecipado pela entidade máxima do futebol brasileiro, a disputa terá início no dia 28 de janeiro. O Bahia vai estrear após o dia de abertura da competição, na quinta-feira (29), em duelo contra o Corinthians, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.