CBF detalha as oito primeiras rodadas do Brasileirão: veja datas e horários dos jogos do Bahia

Pedro Carreiro
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:34
A CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do Brasileirão de 2026. Como antecipado pela entidade máxima do futebol brasileiro, a disputa terá início no dia 28 de janeiro. O Bahia vai estrear após o dia de abertura da competição, na quinta-feira (29), em duelo contra o Corinthians, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.
Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão