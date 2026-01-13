‘BIDOU’

Novo reforço do Bahia é regularizado e já pode estrear pelo clube

O argentino Román Gómez foi registrado no BID da CBF

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:07

Román Gómez já pode estrear pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ganhou oficialmente mais uma opção para a temporada de 2026. O lateral-direito argentino Román Gómez teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta segunda-feira (12) e, com isso, está oficialmente liberado para atuar com a camisa tricolor.

Román Gómez foi registrado no BID Crédito: Reproduçã/CBF

A regularização, registrada às 11h26, encerrou os trâmites burocráticos após o anúncio do jogador como reforço do clube na semana passada. Contratado para suprir a saída do colombiano Santi Arias, Gómez já treina normalmente no CT Evaristo de Macedo com o restante do elenco.

Apesar da liberação, o atleta não deve estrear logo tão rapidamente pelo Esquadrão. A ideia da comissão técnica é preservar os principais atletas do elenco para o Campeonato Brasileiro e Libertadores, enquanto um time alternativo disputa o Baianão.

Román Gómez 1 de 10

Revelado pelo Estudiantes de La Plata, Román Gómez viveu em 2025 o melhor momento da curta carreira. Aos 21 anos, o defensor se firmou como titular em um elenco acostumado a disputar decisões, somando 26 partidas na temporada e adquirindo experiência em jogos de alto nível.