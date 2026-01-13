Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo reforço do Bahia é regularizado e já pode estrear pelo clube

O argentino Román Gómez foi registrado no BID da CBF

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 17:07

Román Gómez já pode estrear pelo Bahia
Román Gómez já pode estrear pelo Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia ganhou oficialmente mais uma opção para a temporada de 2026. O lateral-direito argentino Román Gómez teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta segunda-feira (12) e, com isso, está oficialmente liberado para atuar com a camisa tricolor.

Román Gómez foi registrado no BID Crédito: Reproduçã/CBF

A regularização, registrada às 11h26, encerrou os trâmites burocráticos após o anúncio do jogador como reforço do clube na semana passada. Contratado para suprir a saída do colombiano Santi Arias, Gómez já treina normalmente no CT Evaristo de Macedo com o restante do elenco.

Apesar da liberação, o atleta não deve estrear logo tão rapidamente pelo Esquadrão. A ideia da comissão técnica é preservar os principais atletas do elenco para o Campeonato Brasileiro e Libertadores, enquanto um time alternativo disputa o Baianão.

Román Gómez

Román Gómez com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Román Gómez com a camisa do Bahia por Divulgação/EC Bahia
Román Gómez com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Román Gómez já pode estrear pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Román Gómez chega ao Bahia por Divulgação
Román Gómez foi revelado pelo Estudiantes  por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
Román Gómez por Reprodução
1 de 10
Román Gómez com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

Revelado pelo Estudiantes de La Plata, Román Gómez viveu em 2025 o melhor momento da curta carreira. Aos 21 anos, o defensor se firmou como titular em um elenco acostumado a disputar decisões, somando 26 partidas na temporada e adquirindo experiência em jogos de alto nível.

No elenco tricolor, ele chega para disputar posição com Gilberto, titular da lateral direita desde o segundo semestre de 2023. A concorrência faz parte da estratégia do clube de montar um grupo mais equilibrado, com alternativas confiáveis em todos os setores.

LEIA MAIS

De ex-jogador de Bahia e Vitória ao BBB 26: relembre a trajetória de Edílson Capetinha

Após acordo por luvas, carro e festa, ex-Bahia vê negociação melar por veto dos empresários

Bahia é eliminado da Copinha nos pênaltis após empate dramático com o Atlético-PI

Aumento no preço do estacionamento da Arena Fonte Nova revolta torcedores do Bahia

Da neurociência ao inglês: conheça o novo projeto educacional da base do Bahia

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Dupla titular do Vitória se recupera de lesão e se aproxima de retorno aos treinos

Dupla titular do Vitória se recupera de lesão e se aproxima de retorno aos treinos
Imagem - De ex-jogador de Bahia e Vitória ao BBB 26: relembre a trajetória de Edílson Capetinha

De ex-jogador de Bahia e Vitória ao BBB 26: relembre a trajetória de Edílson Capetinha
Imagem - Jacuipense x Vitória: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Jacuipense x Vitória: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca
01

Homem é flagrado ao tentar entrar em presídio com tadalafila, creme de massagem e carta de amor na cueca

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
02

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Imagem - Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro
03

Veja qual foi o prêmio milionário que Wagner Moura ganhou ao vencer o Globo de Ouro

Imagem - Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista
04

Uber anuncia carros que não são mais aceitos em 2026; veja lista