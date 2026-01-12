JOGANDO E APRENDENDO

Da neurociência ao inglês: conheça o novo projeto educacional da base do Bahia

Cerca de 350 atletas serão beneficiados e estudarão no Colégio Evolua, em Lauro de Freitas

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 15:42

Atletas da base do Bahia ganham bolsas de estudo em escola com metodologia voltada para jogadores de alto rendimento Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A partir deste ano, o Bahia dará acesso gratuito para todos os Pivetes de Aço, do Sub-8 ao Sub-20, a um ensino integrado por meio de uma metodologia criada para jogadores de alto rendimento com o objetivo de expandir a formação para além das quatro linhas. O movimento será possível por meio do novo acordo com o Grupo Perfil de Educação. Cerca de 350 atletas serão beneficiados e estudarão no Colégio Evolua, em Lauro de Freitas.

O projeto foi construído em alinhamento com o departamento de futebol de base, destacando o papel estratégico da educação no processo de identificação, desenvolvimento e retenção de jovens talentos no Bahia. Mais do que garantir o acesso à educação aos jovens atletas, o clube aposta no esporte como principal propulsor do aprendizado.

“Entendemos que a educação é parte central do processo de formação do atleta. Para o Bahia, a escola é o plano A para termos um jogador mais completo em campo. Quando o jovem tem acesso a um ensino de qualidade, ele se desenvolve melhor como pessoa e, consequentemente, como jogador. Por isso, estamos oferecendo um ensino integral para todos os atletas da nossa base. Cem por cento dos nossos Pivetes de Aço terá acesso a uma escola particular de alto nível”, explica Marcelo Teixeira, diretor das categorias de base do Bahia.

Além do enfoque em disciplinas tradicionais e em cursos de idiomas, como inglês e espanhol, os garotos terão acesso a uma educação integrada por áreas estratégicas. No Núcleo Específico do Atleta, os alunos contarão com estudos em educação física, neuropsicomotricidade e neurociência aplicada ao esporte. Já no Projeto de Vida e Carreira, eles terão aulas focadas em Gestão Mental, Inteligência Financeira e Processos Criativos, que estimulem a construção de caminhos.

A jornada pedagógica também será pautada na formação estratégica, com mentoria de desempenho e aprendizagem. Além disso, os atletas terão acesso a material didático físico e a uma plataforma digital completa, que permite a continuidade dos estudos mesmo durante a disputa de campeonatos, períodos de concentração e viagens longas.

“Não queríamos apenas que todos os nossos jogadores tivessem uma escola; pensamos em algo a mais: um ensino que atendesse e potencializasse o desempenho esportivo dos atletas por meio da escola. Encontramos no CEO do Grupo Perfil de Educação, Wilson Abdon, um parceiro para construir algo novo, pensado especialmente para os nossos Pivetes de Aço. Não é uma escola que se adaptou à formação de atletas; é um projeto construído exclusivamente para isso, com a nossa participação e a do City Football Group, para melhorar nossos jogadores por meio do estudo, tornando-os atletas e pessoas melhores", explicou Marcelo Teixeira.