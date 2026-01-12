PIVETE DE AÇO

Herdeiro de Tiago? Ruan Pablo marca dois e inicia 2026 como destaque do Bahia

Atacante de 17 anos recentemente renovou contrato com o Bahia até 2030

Bahia x Jequié pela 1ª rodada do Campeonato Baiano 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A estreia do Bahia na temporada mostrou para os torcedores algo além de mais três pontos somados no Campeonato Baiano. O triunfo por 4x2 diante do Jequié reafirmou que o futuro do Esquadrão passa pelo atacante Ruan Pablo, autor de dois gols no confronto. Já experimentado na equipe principal, o ponta de 17 anos vive a expectativa de repetir Tiago e se consolidar no Esquadrão em 2026.

Vendido para o Orlando City ao final da última temporada, Tiago foi um dos principais jogadores do Tricolor no ano, principalmente após a saída de Lucho Rodríguez. Ao todo, o atacante balançou as redes em 11 oportunidades durante 2025. Esse exemplo a ser seguido por Ruan Pablo começa simbolicamente pelo número da camisa, já que agora o jovem assume o 77. Com os dois tentos anotados contra o Jequié, a atuação rendeu elogios do treinador Rogério Ceni. O comandante tricolor destacou que o atacante tem o potencial de se firmar tanto no futebol nacional quanto no cenário internacional.

“Ruan Pablo é uma questão de tempo, biotipo de jogador europeu. Agora precisa se desenvolver, se concentrar, ser mais assertivo, mas é desenvolvimento. Ele e Dell jogaram em funções diferentes do que jogam, centralizados, um flutuando, outro atacando. Tem arranque, velocidade, corpo, finaliza muito bem de perna direita, ataca espaço, basta eles acreditarem. Agora, tem Ademir, Pulga, jogadores mais prontos. Se o Ruan Pablo continuar se dedicando é um futuro mais do que certo, seja aqui ou fora do país, jogador de muito potencial”, disse Ceni.

Nascido no bairro de Itinga, em Salvador, Ruan Pablo chegou ao Bahia em 2019, com 11 anos, e não demorou para chamar atenção. Aos 15 anos, ele já estava integrado ao elenco sub-20, sendo um dos destaques da equipe. Em 2024, o jogador marcou dois gols no Brasileirão da categoria e foi peça importante na conquista do Campeonato Baiano, balançando as redes no jogo de ida e participando de outro tento no confronto da volta, contra o Vitória.

Em junho de 2024, estreou na equipe principal no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-GO, tornando-se o jogador mais jovem a vestir a camisa tricolor no profissional. Já em 2025, ao marcar contra o Jequié no Campeonato Baiano, superou o ídolo Beijoca e se tornou o artilheiro mais jovem da história do clube.

No mesmo ano, o atacante foi destaque no jornal AS, da Espanha. A publicação comparou Ruan Pablo aos jovens Endrick e Vitor Roque, afirmando que outro fenômeno estaria surgindo. "Ruan Pablo é um atacante de 2008, 1,83m de altura, poderoso, com ótima movimentação de ambas as pernas e um mano a mano devastador. Um talento avassalador para o qual já foi desencadeada uma carreira na Europa. Outro caso de Endrick ou Vitor Roque já pode estar se formando", diz trecho da matéria.

Além do destaque no Bahia, o atacante também ganhou projeção internacional pela Seleção Brasileira Sub-17. Em 2025, foi um dos protagonistas da campanha do título sul-americano da categoria e esteve entre os titulares do Brasil no Mundial Sub-17 disputado no Catar, em que a equipe chegou às semifinais. Ao todo, Ruan Pablo já soma 16 partidas pelo time principal do Tricolor.

O destaque motivou o interesse de outros times em contar com o jogador. No entanto, o Tricolor agiu mais rápido e renovou o vínculo do jogador de 17 anos até dezembro de 2030, substituindo o contrato anterior, que tinha validade até 2027. Com o novo acordo, o Tricolor aumentou de forma significativa os valores das cláusulas de saída. A multa para o mercado nacional passou a ser de R$ 110 milhões, tornando Ruan Pablo o jogador mais bem protegido, e também o mais valorizado, da sua faixa etária no país. Para o exterior, o valor foi fixado em 200 milhões de euros, cifra que ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão.