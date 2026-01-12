Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia é eliminado da Copinha nos pênaltis após empate dramático com o Atlético-PI

Após empate em 2x2 no tempo normal, Esquadrãozinho foi superado por 5x4 nas penalidades'

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:06

Bahia x Atlético Piauiense - Copinha
Bahia x Atlético Piauiense - Copinha Crédito: Agatha Marques

O Bahia está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo marcado por reviravoltas e tensão até o último lance, os Pivetes de Aço empataram por 2x2 com o Atlético Piauiense no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto-SP, nesta terça-feira (12), e acabaram superados por 5x4 na disputa de pênaltis e deram adeus à competição.

Veja imagens de Bahia x Atlético Piauiense

Bahia x Atlético Piauiense - Copinha por Agatha Marques
Bahia x Atlético Piauiense - Copinha por Agatha Marques
Bahia x Atlético Piauiense - Copinha por Agatha Marques
Bahia x Atlético Piauiense - Copinha por Agatha Marques
Bahia x Atlético Piauiense - Copinha por Agatha Marques
1 de 5
Bahia x Atlético Piauiense - Copinha por Agatha Marques

O time baiano começou a partida tentando impor seu ritmo e criou boas chances logo nos primeiros minutos, principalmente com Ryan Nascimento. A falta de precisão, porém, custou caro. O Atlético-PI aproveitou um erro na saída de bola e saiu na frente com um chute certeiro de Luis Carlos. A resposta do Bahia, no entanto, foi rápida: em jogada construída pelo lado direito, João Andrade cruzou na medida para Fernando Gabriel empatar.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Esquadrão voltou mais agressivo do intervalo e conseguiu a virada logo no início. Roger levantou na área e Ryan Nascimento apareceu bem posicionado para fazer 2x1. O cenário parecia favorável, mas o Atlético-PI mostrou organização e poder de reação. Em uma jogada ensaiada de escanteio, Vinícius finalizou com precisão para deixar tudo igual novamente.

Jogadores do Bahia inscritos na Copinha 2026

Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória
1 de 4
Todos os atletas do Bahia inscritos na Copinha 2026 por Divulgação/EC Vitória

A situação do Bahia se complicou de vez na reta final. O zagueiro Dodô, que havia entrado no segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, obrigando a equipe a segurar a pressão com um jogador a menos. Mesmo assim, o Tricolor ainda resistiu até o apito final, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o equilíbrio se manteve até o erro decisivo do Bahia. O zagueiro Gerald desperdiçou sua batida, enquanto o Atlético-PI foi perfeito e fechou a série em 5x4, garantindo vaga na terceira fase da Copinha.

LEIA MAIS 

Aumento no preço do estacionamento da Arena Fonte Nova revolta torcedores do Bahia

Da neurociência ao inglês: conheça o novo projeto educacional da base do Bahia

Herdeiro de Tiago? Ruan Pablo marca dois e inicia 2026 como destaque do Bahia

Bahia 4x2 Jequié: Assista aos gols da estreia tricolor no Campeonato Baiano 2026

Rogério Ceni elogia jovens talentos do Bahia após estreia com triunfo no Campeonato Baiano

O time comandado pelo técnico Leonardo Galbes atuou com: Iuri, Fernando Gabriel (Guilherme), Gerald, Daniel e Daniel Lima (Dodô); Saymon, Roger e Anthony; Carioca, João Andrade e Ryan Nascimento (João Henrique).

Apesar da eliminação, o Bahia encerra sua participação de forma invicta no tempo normal. Em quatro jogos, somou dois triunfos e dois empates, além de ter liderado seu grupo na primeira fase. O Atlético Piauiense, por sua vez, segue vivo no torneio e agora aguarda o vencedor do confronto entre América-MG e Inter de Limeira para saber quem enfrentará na próxima etapa.

Tags:

Bahia Copinha

Mais recentes

Imagem - Ex-artilheiro do Vitória negocia retorno ao futebol brasileiro

Ex-artilheiro do Vitória negocia retorno ao futebol brasileiro
Imagem - Jogador é banido do futebol após aplicar voadora criminosa em adversário

Jogador é banido do futebol após aplicar voadora criminosa em adversário
Imagem - Em crise financeira, campeão da Copa do Brasil decide vender ônibus do clube

Em crise financeira, campeão da Copa do Brasil decide vender ônibus do clube

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

Quem era o policial militar morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa
02

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa

Imagem - O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?
03

O que vai acontecer com a antiga Rodoviária de Salvador?

Imagem - MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira
04

MEC divulga data para resultados do Enem 2025; confira