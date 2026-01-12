PIVETES DE AÇO

Bahia é eliminado da Copinha nos pênaltis após empate dramático com o Atlético-PI

Após empate em 2x2 no tempo normal, Esquadrãozinho foi superado por 5x4 nas penalidades'

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 19:06

Bahia x Atlético Piauiense - Copinha Crédito: Agatha Marques

O Bahia está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em um jogo marcado por reviravoltas e tensão até o último lance, os Pivetes de Aço empataram por 2x2 com o Atlético Piauiense no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto-SP, nesta terça-feira (12), e acabaram superados por 5x4 na disputa de pênaltis e deram adeus à competição.

O time baiano começou a partida tentando impor seu ritmo e criou boas chances logo nos primeiros minutos, principalmente com Ryan Nascimento. A falta de precisão, porém, custou caro. O Atlético-PI aproveitou um erro na saída de bola e saiu na frente com um chute certeiro de Luis Carlos. A resposta do Bahia, no entanto, foi rápida: em jogada construída pelo lado direito, João Andrade cruzou na medida para Fernando Gabriel empatar.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Esquadrão voltou mais agressivo do intervalo e conseguiu a virada logo no início. Roger levantou na área e Ryan Nascimento apareceu bem posicionado para fazer 2x1. O cenário parecia favorável, mas o Atlético-PI mostrou organização e poder de reação. Em uma jogada ensaiada de escanteio, Vinícius finalizou com precisão para deixar tudo igual novamente.

A situação do Bahia se complicou de vez na reta final. O zagueiro Dodô, que havia entrado no segundo tempo, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, obrigando a equipe a segurar a pressão com um jogador a menos. Mesmo assim, o Tricolor ainda resistiu até o apito final, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o equilíbrio se manteve até o erro decisivo do Bahia. O zagueiro Gerald desperdiçou sua batida, enquanto o Atlético-PI foi perfeito e fechou a série em 5x4, garantindo vaga na terceira fase da Copinha.

O time comandado pelo técnico Leonardo Galbes atuou com: Iuri, Fernando Gabriel (Guilherme), Gerald, Daniel e Daniel Lima (Dodô); Saymon, Roger e Anthony; Carioca, João Andrade e Ryan Nascimento (João Henrique).