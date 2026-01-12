POLÊMICA

Aumento no preço do estacionamento da Arena Fonte Nova revolta torcedores do Bahia

Mudança nos preços já foi aplicada na estreia do Bahia em 2026 e provocou onda de críticas da torcida

Pedro Carreiro

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 16:03

Arena Fonte Nova Crédito: San Júnior / EC Bahia

O reajuste no valor do estacionamento da Arena Fonte Nova virou motivo de revolta entre torcedores do Bahia às vésperas do início da temporada 2026. A Estapar, empresa responsável pela gestão do espaço, atualizou as tarifas e passou a cobrar R$ 50 no Bolsão EE, R$ 60 no Bolsão EDG e R$ 70 no bolsão principal. Os novos preços já foram aplicados no último domingo (11), na estreia do Tricolor contra o Jequié, vencida por 4 a 2.

A principal crítica é que, para parte do público, o estacionamento interno não é apenas uma comodidade, mas uma necessidade. Pessoas com deficiência (PCDs), por exemplo, dependem do acesso de carro para chegar ao estádio com segurança e autonomia. Um sócio do Bahia, que é PCD, relatou que, com o valor mínimo subindo para R$ 50, será obrigado a reduzir a frequência com que vai à Fonte Nova para acompanhar o time.

Outros torcedores também usaram a internet para protestar. Uma tricolor reclamou da sequência de reajustes em pouco tempo: “E eu que não perco um jogo na Fonte? Tô lascada. No meio do ano aumentaram sem justificativa e agora em menos de seis meses outro aumento”, escreveu.

Outra torcedora questionou a qualidade do serviço diante dos novos preços: “Queria saber qual a justificativa, se nem orientação decente para organizar a saída dos carros a cada jogo se tem”, reclamou.

A indignação também virou apelo por boicote. “Vou voltar a deixar meu carro no posto e ir de metrô, pronto. Se todos se unirem, esses mercenários recuam”, comentou um tricolor. Outro seguiu a mesma linha: “É simples, faz um boicote, vai de buzu, vai de metrô, coloca o carro em outro local, mas ninguém usa o estacionamento da Arena”.