De ex-jogador de Bahia e Vitória ao BBB 26: relembre a trajetória de Edílson Capetinha

Com passagens por Bahia e Vitória, o campeão mundial de 2002 troca o futebol pelo reality da Globo

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15:45

O pentacampeão mundial e ex-jogador da dupla Ba-Vi, Edílson “Capetinha” é um dos grandes nomes do elenco do Big Brother Brasil 2026. Aos 55 anos, o ex-atacante foi anunciado nesta segunda-feira (12) como integrante do grupo Camarote do reality da TV Globo, levando para a casa mais vigiada do país uma trajetória marcada por gols decisivos, títulos históricos e polêmicas dentro e fora de campo.

Natural de Salvador, Edílson da Silva Ferreira foi revelado pelo Guarani e ganhou projeção nacional no início dos anos 1990, quando se tornou uma das estrelas do Palmeiras na era Parmalat. Com a camisa alviverde, foi protagonista de um dos períodos mais vitoriosos do clube, conquistando quatro títulos em menos de dois anos: os Campeonatos Paulistas de 1993 e 1994, o Brasileirão de 1993 e o Torneio Rio–São Paulo do mesmo ano.

O bom momento o levou à Europa, com uma transferência para o Benfica, de Portugal, mas sem repetir o mesmo brilho. Depois, o atacante passou pelo Kashiwa Reysol, do Japão, antes de retornar ao Brasil em 1997 para defender justamente o maior rival do Palmeiras: o Corinthians.

No Parque São Jorge, Edílson viveu o auge da carreira. Tornou-se ídolo do Timão, conquistou os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, além do Paulistão de 1999, e foi eleito o melhor jogador do Brasileirão de 1998.

Foi nesse período que protagonizou um dos episódios mais marcantes da rivalidade paulista, ao fazer embaixadinhas na final do Estadual de 1999 contra o Palmeiras, gesto que gerou uma enorme confusão e briga generalizada em campo.

Em 2000, veio o maior título pelo clube: o Mundial de Clubes da Fifa. Edílson foi eleito o melhor jogador do torneio e ficou eternizado por um golaço marcado contra o Real Madrid, no empate pela fase de grupos. Meses depois, porém, sua passagem pelo Corinthians terminou de forma amarga, com a eliminação para o Palmeiras na Libertadores.

Na sequência, o Capetinha ainda brilhou no Flamengo. Em 2001, foi peça-chave na conquista do Campeonato Carioca, marcando dois gols na final contra o Vasco, e da Copa dos Campeões, novamente com dois gols na decisão, desta vez diante do São Paulo.

O desempenho nos clubes o levou à Seleção Brasileira. Em 2002, Edílson integrou o elenco que conquistou o pentacampeonato mundial na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. Durante o torneio, foi titular em partidas importantes, como a vitória por 5x2 sobre a Costa Rica, na fase de grupos, e o triunfo por 1x0 contra a Turquia, na semifinal.

Passagem pelo futebol baiano

Após o auge, o atacante rodou por diversos clubes, incluindo Cruzeiro, Vasco, São Caetano e uma segunda passagem pelo Kashiwa Reysol. Na Bahia, teve capítulos tanto pelo Vitória quanto pelo Bahia. Em 2004, pelo Rubro-Negro, disputou 43 jogos, marcou 22 gols e deu quatro assistências. Voltou ao Leão em 2007 para uma breve passagem na Série B. Já pelo Bahia, em 2010, retornou da aposentadoria e fez 15 partidas, com dois gols, entre o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.

Edílson anunciou a aposentadoria pela primeira vez em 2007, mas ainda voltou aos gramados em 2010, pelo Bahia, e em 2016, quando atuou pelo Taboão da Serra, na quarta divisão do Campeonato Paulista, encerrando definitivamente a carreira, que terminou com 711 partidas disputadas e 305 gols marcados.

Carreira forra dos gramados

Fora dos gramados, o Capetinha também nunca passou despercebido. Conhecido pelo temperamento forte, acumulou polêmicas, incluindo quatro prisões por atraso no pagamento de pensão alimentícia e um processo por suposto envolvimento em um esquema de fraude relacionado a loterias esportivas — do qual sempre se declarou inocente.