Cristiano Ronaldo gera polêmica após derrota do Al‑Nassr para o Al‑Hilal; entenda

Miro Palma
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 23:11
O Al‑Hilal conquistou uma vitória importante sobre o Al‑Nassr por 3x1 no clássico válido pelo Campeonato Saudita, em partida marcada por decisões polêmicas da arbitragem e pela reação polêmica de Cristiano Ronaldo.
O duelo começou com o Al‑Nassr na frente, com gol do craque português ainda no primeiro tempo, mas a equipe logo sofreu a virada na etapa final. Dois pênaltis marcados a favor do Al‑Hilal e a expulsão do goleiro do Al‑Nassr após revisão do VAR alteraram os rumos do jogo, gerando críticas ao árbitro.
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, substituído perto do fim, foi flagrado pelas câmeras fazendo um gesto em direção à arbitragem, interpretado por muitos como um sinal de “roubo” em resposta às decisões que beneficiaram o rival. Esse momento virou um dos principais temas nas redes sociais e na imprensa esportiva, com debates sobre a conduta do atacante em campo.
Com o resultado, o Al‑Hilal abriu vantagem na liderança da liga, enquanto o Al‑Nassr viu a sequência de jogos sem vitória se estender e segue pressionado na tabela.