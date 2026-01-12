O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:21
O futuro de uma das propriedades mais luxuosas ligadas a Cristiano Ronaldo pode tomar um rumo inesperado. Pensada como refúgio definitivo para a aposentadoria do craque, uma mansão avaliada em cerca de R$ 215 milhões pode acabar sendo colocada à venda, mesmo após um investimento milionário e anos de planejamento.
Localizada na Quinta da Marinha, em Cascais, na região conhecida como “Riviera Portuguesa”, a casa foi construída em um terreno comprado por Ronaldo em setembro de 2022. Na época, a ideia era clara: erguer uma residência definitiva para o período pós-carreira. As obras, no entanto, resultaram em um imóvel que talvez não cumpra esse papel.
As mansões de CR7
A mansão conta com oito quartos e uma piscina infinita, além de uma estrutura digna de hotel de alto padrão. Há estacionamento subterrâneo, ginásio, piscinas internas e externas, salas de massagem, parque infantil para os cinco filhos do jogador e até uma praia privada. De acordo com o Daily Mail, o projeto inclui detalhes como torneiras de ouro, mármore italiano e um mural exclusivo da Louis Vuitton.
Apesar de a casa ter sido decorada de acordo com o gosto pessoal do atacante, o portal português V+ Fama afirma que Ronaldo avalia abandonar o projeto após cerca de quatro anos. Um dos motivos seria a preocupação com a falta de privacidade na região. O jogador, hoje com 40 anos e atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, chegou a tentar comprar terrenos vizinhos- pertencentes a um hotel cinco estrelas e a um campo de golfe -, mas teve suas propostas recusadas.
Mesmo assim, a mansão ainda pode protagonizar um momento marcante na vida pessoal do craque. Segundo o V+ Fama, Ronaldo “poderia realizar o seu casamento com Georgina Rodríguez na propriedade - o que seria mais uma reviravolta surpreendente - antes de a vender”. A ideia inicial seria celebrar a união na Catedral do Funchal, na Madeira, com a recepção em um hotel próximo, mas o plano não estaria fechado.
Ainda conforme a publicação, Ronaldo estaria aberto a usar a villa como um espaço mais reservado, transformando o local em cenário para um evento íntimo. Nesse contexto, a mansão poderia funcionar como “casamento, festa de inauguração e festa de despedida, tudo ao mesmo tempo”.
Mesmo que decida se desfazer do imóvel em Cascais, Cristiano Ronaldo está longe de ficar sem opções para a aposentadoria. Seu patrimônio imobiliário inclui uma cobertura avaliada em US$ 8 milhões (cerca de R$ 43 milhões) em Lisboa, uma casa na Madeira, além de uma mansão em Madri, dos tempos de Real Madrid, e outra residência de luxo em Turim, adquirida durante sua passagem pela Juventus.