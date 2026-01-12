REFÙGIO?

O motivo para Cristiano Ronaldo pôr à venda mansão de R$ 215 milhões com praia privativa

Casa dos sonhos levou anos para ser construída, mas craque pode não ficar com ela

Carol Neves

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 09:21

Cristiano Ronaldo tem nova mansão Crédito: Reprodução

O futuro de uma das propriedades mais luxuosas ligadas a Cristiano Ronaldo pode tomar um rumo inesperado. Pensada como refúgio definitivo para a aposentadoria do craque, uma mansão avaliada em cerca de R$ 215 milhões pode acabar sendo colocada à venda, mesmo após um investimento milionário e anos de planejamento.

Localizada na Quinta da Marinha, em Cascais, na região conhecida como “Riviera Portuguesa”, a casa foi construída em um terreno comprado por Ronaldo em setembro de 2022. Na época, a ideia era clara: erguer uma residência definitiva para o período pós-carreira. As obras, no entanto, resultaram em um imóvel que talvez não cumpra esse papel.

As mansões de CR7 1 de 10

A mansão conta com oito quartos e uma piscina infinita, além de uma estrutura digna de hotel de alto padrão. Há estacionamento subterrâneo, ginásio, piscinas internas e externas, salas de massagem, parque infantil para os cinco filhos do jogador e até uma praia privada. De acordo com o Daily Mail, o projeto inclui detalhes como torneiras de ouro, mármore italiano e um mural exclusivo da Louis Vuitton.

Apesar de a casa ter sido decorada de acordo com o gosto pessoal do atacante, o portal português V+ Fama afirma que Ronaldo avalia abandonar o projeto após cerca de quatro anos. Um dos motivos seria a preocupação com a falta de privacidade na região. O jogador, hoje com 40 anos e atuando pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, chegou a tentar comprar terrenos vizinhos- pertencentes a um hotel cinco estrelas e a um campo de golfe -, mas teve suas propostas recusadas.

Mesmo assim, a mansão ainda pode protagonizar um momento marcante na vida pessoal do craque. Segundo o V+ Fama, Ronaldo “poderia realizar o seu casamento com Georgina Rodríguez na propriedade - o que seria mais uma reviravolta surpreendente - antes de a vender”. A ideia inicial seria celebrar a união na Catedral do Funchal, na Madeira, com a recepção em um hotel próximo, mas o plano não estaria fechado.

Carros de CR7 1 de 10

Ainda conforme a publicação, Ronaldo estaria aberto a usar a villa como um espaço mais reservado, transformando o local em cenário para um evento íntimo. Nesse contexto, a mansão poderia funcionar como “casamento, festa de inauguração e festa de despedida, tudo ao mesmo tempo”.