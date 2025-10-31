Acesse sua conta
Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão

Pai do adolescente tem correção de carrões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:30

Cristiano Ronaldo Jr.
Cristiano Ronaldo Jr. Crédito: Reprodução

O herdeiro de Cristiano Ronaldo já começa a seguir os passos do pai também no gosto por carros de luxo. Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar nas redes sociais um Lamborghini Urus S branco, avaliado em € 265 mil (cerca de R$ 1,65 milhão).

O modelo, equipado com motor V8 biturbo de 650 cavalos, é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos, atingindo velocidade máxima de 305 km/h. Apesar da potência, o adolescente ainda não pode dirigir legalmente e, por enquanto, deve aproveitar o SUV apenas como passageiro.

Os carros de Cristiano Ronaldo

Lamborghini Aventador por Reprodução
Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse por Reprodução
Rolls-Royce Cullinan por Reprodução
Ferrari 599 GTO por Reprodução
Bugatti Centodieci por Reprodução
Ferrari Purosangue por Reprodução
BMW XM por Reprodução
1 de 7
Lamborghini Aventador por Reprodução

De acordo com veículos da imprensa espanhola, o automóvel exibido não é o mais recente da linha Urus, o que alimenta a suspeita de que o carro tenha vindo da coleção pessoal de Cristiano Ronaldo, conhecido por sua garagem milionária. Entre os modelos que já passaram por suas mãos estão exemplares da Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren e Aston Martin.

Cristiano Ronaldo também fez história fora dos gramados ao se tornar o primeiro jogador de futebol bilionário, segundo a revista Forbes. A publicação norte-americana revelou em 2020 que o craque português ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em ganhos ao longo da carreira, somando salários, prêmios, contratos publicitários e investimentos. Com isso, Ronaldo entrou para um seleto grupo de atletas bilionários, que inclui nomes como Tiger Woods e Floyd Mayweather.

