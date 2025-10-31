TAL PAI, TAL FILHO

Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão

Pai do adolescente tem correção de carrões

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:30

Cristiano Ronaldo Jr. Crédito: Reprodução

O herdeiro de Cristiano Ronaldo já começa a seguir os passos do pai também no gosto por carros de luxo. Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar nas redes sociais um Lamborghini Urus S branco, avaliado em € 265 mil (cerca de R$ 1,65 milhão).

O modelo, equipado com motor V8 biturbo de 650 cavalos, é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos, atingindo velocidade máxima de 305 km/h. Apesar da potência, o adolescente ainda não pode dirigir legalmente e, por enquanto, deve aproveitar o SUV apenas como passageiro.

Os carros de Cristiano Ronaldo 1 de 7

De acordo com veículos da imprensa espanhola, o automóvel exibido não é o mais recente da linha Urus, o que alimenta a suspeita de que o carro tenha vindo da coleção pessoal de Cristiano Ronaldo, conhecido por sua garagem milionária. Entre os modelos que já passaram por suas mãos estão exemplares da Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren e Aston Martin.