Aos 15 anos, filho de Cristiano Ronaldo ganha carro de luxo de R$ 1,65 milhão

Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:30
O herdeiro de Cristiano Ronaldo já começa a seguir os passos do pai também no gosto por carros de luxo. Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos, surpreendeu seus seguidores ao mostrar nas redes sociais um Lamborghini Urus S branco, avaliado em € 265 mil (cerca de R$ 1,65 milhão).
O modelo, equipado com motor V8 biturbo de 650 cavalos, é capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 3,5 segundos, atingindo velocidade máxima de 305 km/h. Apesar da potência, o adolescente ainda não pode dirigir legalmente e, por enquanto, deve aproveitar o SUV apenas como passageiro.
Os carros de Cristiano Ronaldo
De acordo com veículos da imprensa espanhola, o automóvel exibido não é o mais recente da linha Urus, o que alimenta a suspeita de que o carro tenha vindo da coleção pessoal de Cristiano Ronaldo, conhecido por sua garagem milionária. Entre os modelos que já passaram por suas mãos estão exemplares da Ferrari, Bugatti, Rolls-Royce, McLaren e Aston Martin.
Cristiano Ronaldo também fez história fora dos gramados ao se tornar o primeiro jogador de futebol bilionário, segundo a revista Forbes. A publicação norte-americana revelou em 2020 que o craque português ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em ganhos ao longo da carreira, somando salários, prêmios, contratos publicitários e investimentos. Com isso, Ronaldo entrou para um seleto grupo de atletas bilionários, que inclui nomes como Tiger Woods e Floyd Mayweather.