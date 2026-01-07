EX-BUNDESLIGA

Técnico de elite larga futebol para ser gerente no McDonald's

Ex-comandante do Werder Bremen, treinador deixou o futebol profissional após 2022

Alexander Nouri deixou de treinar na Bundesliga e agora trabalha no McDonald's Crédito: Reprodução

Uma mudança radical de carreira surpreendeu o futebol alemão neste começo de 2026. Alexander Nouri, treinador que estava afastado dos gramados desde 2022, quando trabalhou no clube grego Kavala, decidiu trocar o ambiente do futebol por uma função bem diferente: passou a atuar como gerente de duas unidades do McDonald’s.

Desde janeiro, Nouri está à frente das franquias localizadas em Herzogenrath, cidade da Alemanha. Ao jornal “Süddeutsche Zeitung”, ele comentou a transição e comparou as rotinas dos dois universos, destacando semelhanças inesperadas.

“No fim das contas, ambos os mundos visam envolver as pessoas. No futebol, são os jogadores; aqui, são os funcionários. Mas o princípio básico é o mesmo: você precisa entender quem está sentado à sua frente, o que os motiva, o que eles precisam para ter um bom desempenho”, avaliou.

A trajetória mais marcante do ex-treinador aconteceu no Werder Bremen, clube pelo qual tem forte ligação desde a infância. Na temporada 2016/2017, Nouri assumiu a equipe em situação delicada, conseguiu afastá-la da zona de rebaixamento, emplacou uma sequência de dez partidas sem derrota e encerrou a Bundesliga na oitava colocação.