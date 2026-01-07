Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Técnico de elite larga futebol para ser gerente no McDonald's

Ex-comandante do Werder Bremen, treinador deixou o futebol profissional após 2022

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:27

Alexander Nouri deixou de treinar na Bundesliga e agora trabalha no McDonald's
Alexander Nouri deixou de treinar na Bundesliga e agora trabalha no McDonald's Crédito: Reprodução

Uma mudança radical de carreira surpreendeu o futebol alemão neste começo de 2026. Alexander Nouri, treinador que estava afastado dos gramados desde 2022, quando trabalhou no clube grego Kavala, decidiu trocar o ambiente do futebol por uma função bem diferente: passou a atuar como gerente de duas unidades do McDonald’s.

Desde janeiro, Nouri está à frente das franquias localizadas em Herzogenrath, cidade da Alemanha. Ao jornal “Süddeutsche Zeitung”, ele comentou a transição e comparou as rotinas dos dois universos, destacando semelhanças inesperadas.

Treinador Alexander Nouri

Alexander Nouri por Divulgação
Alexander Nouri por Reprodução
Alexander Nouri por Divulgação
Alexander Nouri por Divulgação
Alexander Nouri por Divulgação
Alexander Nouri deixou de treinar na Bundesliga e agora trabalha no McDonald's por Reprodução
1 de 6
Alexander Nouri por Divulgação

“No fim das contas, ambos os mundos visam envolver as pessoas. No futebol, são os jogadores; aqui, são os funcionários. Mas o princípio básico é o mesmo: você precisa entender quem está sentado à sua frente, o que os motiva, o que eles precisam para ter um bom desempenho”, avaliou.

A trajetória mais marcante do ex-treinador aconteceu no Werder Bremen, clube pelo qual tem forte ligação desde a infância. Na temporada 2016/2017, Nouri assumiu a equipe em situação delicada, conseguiu afastá-la da zona de rebaixamento, emplacou uma sequência de dez partidas sem derrota e encerrou a Bundesliga na oitava colocação.

Depois da passagem bem-sucedida pelo Werder, o treinador ainda comandou o FC Ingolstadt 04, o Hertha Berlin e, por fim, o Kavala, da Grécia. Agora, longe das áreas técnicas e dos estádios, Nouri inicia um novo capítulo profissional fora do futebol, mas mantendo o foco na gestão de pessoas.

Tags:

Alexander Nouri

Mais recentes

Imagem - Messi abre jogo sobre manias e timidez: 'Sou estranho'

Messi abre jogo sobre manias e timidez: 'Sou estranho'
Imagem - Neymar renova contrato com o Santos pela terceira vez

Neymar renova contrato com o Santos pela terceira vez
Imagem - Após deixar o Bahia, lateral é anunciado por clube da série D

Após deixar o Bahia, lateral é anunciado por clube da série D

MAIS LIDAS

Imagem - Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande
01

Área de 6 mil m² será desapropriada para construção de estação de metrô do Campo Grande

Imagem - Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias
02

Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)
04

Mais de mil vagas gratuitas: inscrições para cursos técnicos do Senai terminam nesta quarta (7)