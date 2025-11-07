Acesse sua conta
Cristiano Ronaldo se compara a Beckham e dispara: 'Eu sou perfeito'

Em entrevista com Piers Morgan, o craque português reagiu com bom humor à provocação sobre quem chamaria mais atenção em Copacabana

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:31

Cristiano Ronaldo e David Beckham
Cristiano Ronaldo e David Beckham Crédito: Divulgação/Real Madrid

Durante uma conversa descontraída com Piers Morgan, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento divertido ao comparar, em tom de brincadeira, sua aparência à de David Beckham. O apresentador britânico o provocou com uma hipótese curiosa: quem atrairia mais olhares em uma caminhada pela orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.

“Você e o Beckham, andando pela orla de Copacabana por, sei lá, 10 minutos… quem recebe mais atenção?”, perguntou Morgan. Cristiano, antes de responder, quis saber se a disputa era sobre fama ou aparência. Ao ouvir que se tratava de físico, respondeu sem hesitar: “Eu. Cem por cento.”

Cristiano Ronaldo

