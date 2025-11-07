Cristiano Ronaldo se compara a Beckham e dispara: 'Eu sou perfeito'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:31
Durante uma conversa descontraída com Piers Morgan, Cristiano Ronaldo protagonizou um momento divertido ao comparar, em tom de brincadeira, sua aparência à de David Beckham. O apresentador britânico o provocou com uma hipótese curiosa: quem atrairia mais olhares em uma caminhada pela orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.
“Você e o Beckham, andando pela orla de Copacabana por, sei lá, 10 minutos… quem recebe mais atenção?”, perguntou Morgan. Cristiano, antes de responder, quis saber se a disputa era sobre fama ou aparência. Ao ouvir que se tratava de físico, respondeu sem hesitar: “Eu. Cem por cento.”
Cristiano Ronaldo
A segurança do português fez o apresentador cair na risada. “Ah, pelo amor de Deus…”, reagiu o jogador, enquanto Piers confirmou que esperava exatamente aquela resposta. “Eu só estava tentando fazer você admitir”, brincou o jornalista.
Na sequência, o apresentador reconheceu que o rosto de Beckham é “lindo”, e Cristiano concordou - mas não deixou de elevar o próprio ego, avaliando que o craque inglês só tem isso a seu favor. “O resto é… normal. Tipo, normal. Eu não sou normal. Eu sou perfeito”, disse, arrancando gargalhadas do estúdio.
Apesar da provocação, Cristiano fez questão de elogiar o ex-jogador inglês. “Mas ele continua bonito. É um cara de quem eu gosto. É um cara que fala bem. Eu gosto dele”, completou o craque.
Família Beckham