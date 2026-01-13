Avaliada em R$ 6 milhões, mansão à beira-mar de Hulk tem cinema particular e vista de tirar o fôlego

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:51
O atacante Hulk mantém uma luxuosa mansão em João Pessoa (PB), capital do seu estado natal, onde fica com a esposa Camila Angelo quando estão na cidade. Um tour pelo imóvel à beira-mar revela ambientes amplos, tecnologia e áreas voltadas ao lazer e ao entretenimento.
Localizada de frente para a praia, a residência tem cerca de 3 mil metros quadrados e levou aproximadamente três anos para ser concluída. A casa é avaliada entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões e se destaca pela arquitetura contemporânea, marcada por grandes estruturas metálicas e paredes de vidro do chão ao teto, que garantem integração com a paisagem e vista panorâmica do litoral paraibano.
A mansão de Hulk
Entre os destaques da mansão estão a porta gigante da sala, com as letras H e C entrelaçadas de maneira estilizada, o elevador interno, a academia de grandes proporções, o cinema privativo com poltronas reclináveis de couro que se transformam em camas, além de uma parede dedicada às camisas oficiais de futebol e outra reservada aos troféus conquistados ao longo da carreira.
A área externa também impressiona. O espaço conta com piscina, banheira de hidromassagem e um telão de LED do tamanho de um outdoor, instalado para que o casal e convidados acompanhem partidas de futebol ao ar livre, com vista para o jardim e o mar. A casa ainda possui salão de cabeleireiro e ambientes planejados para receber amigos e familiares.
O atacante do Atlético-MG divide o local com Camila Angelo, que é sobrinha de sua ex-mulher, Iran Angelo. O jogador tem cinco filhos: Ian, Tiago e Alice, frutos de seu antigo relacionamento com Iran Ângelo, e Zaya e Aisha, suas filhas do atual relacionamento.