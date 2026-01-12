Acesse sua conta
Lucas Paquetá no Flamengo? Meia negocia com o West Ham para voltar ao Brasil

Jogador tem contrato com a equipe inglesa até o meio de 2027

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:00

Paquetá tenta voltar ao futebol brasileiro
Paquetá tenta voltar ao futebol brasileiro Crédito: West Ham/ Divulgação

O meia Lucas Paquetá tem um acerto encaminhado com o Flamengo para retornar ao clube carioca. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12) pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol.

Segundo Romano, Paquetá manifesta interesse em voltar ao Brasil, e as conversas com o West Ham, equipe pela qual atua na Inglaterra, já estão em andamento.

A concretização da negociação, no entanto, depende do clube inglês. De acordo com o jornalista, o jogador tem pressionado o West Ham para viabilizar seu retorno.

Atualmente, Lucas Paquetá possui contrato com os ingleses até junho de 2027. O West Ham vive uma temporada complicada, ocupando a 18ª colocação da Premier League e figurando na zona de rebaixamento.

Enquanto a diretoria trabalha para reforçar ainda mais o elenco para 2026, os jogadores já têm compromissos em campo. O time principal se reapresentou nesta segunda-feira para dar início à pré-temporada. No domingo, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, formada majoritariamente por atletas do sub-20, e empatou em 1x1 com a Portuguesa, em Volta Redonda.

O planejamento inicial indica que Filipe Luís deve escalar o time titular na terceira rodada do estadual, no clássico contra o Vasco, marcado para o dia 21, no Maracanã. Para este confronto, é provável que o treinador misture alguns jogadores do elenco principal com jovens da base, mantendo equilíbrio entre experiência e renovação.

