Lucas Paquetá no Flamengo? Meia negocia com o West Ham para voltar ao Brasil

Miro Palma
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 22:00
O meia Lucas Paquetá tem um acerto encaminhado com o Flamengo para retornar ao clube carioca. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12) pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências no futebol.
Segundo Romano, Paquetá manifesta interesse em voltar ao Brasil, e as conversas com o West Ham, equipe pela qual atua na Inglaterra, já estão em andamento.
A concretização da negociação, no entanto, depende do clube inglês. De acordo com o jornalista, o jogador tem pressionado o West Ham para viabilizar seu retorno.
Atualmente, Lucas Paquetá possui contrato com os ingleses até junho de 2027. O West Ham vive uma temporada complicada, ocupando a 18ª colocação da Premier League e figurando na zona de rebaixamento.
Enquanto a diretoria trabalha para reforçar ainda mais o elenco para 2026, os jogadores já têm compromissos em campo. O time principal se reapresentou nesta segunda-feira para dar início à pré-temporada. No domingo, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, formada majoritariamente por atletas do sub-20, e empatou em 1x1 com a Portuguesa, em Volta Redonda.
O planejamento inicial indica que Filipe Luís deve escalar o time titular na terceira rodada do estadual, no clássico contra o Vasco, marcado para o dia 21, no Maracanã. Para este confronto, é provável que o treinador misture alguns jogadores do elenco principal com jovens da base, mantendo equilíbrio entre experiência e renovação.